Lecce, Di Francesco: "In ritiro per preparare al meglio due gare fondamentali"

24 Apr 2026 - 13:10
Eusebio Di Francesco (Lecce) – 500mila euro © Getty Images

Eusebio Di Francesco (Lecce) – 500mila euro © Getty Images

La quiete del ritiro in Veneto con l'obiettivo di preparare nel migliore dei modi lo scontro diretto di Verona e a seguire quello di Pisa, tappe fondamentali nella difficile strada del Lecce verso la salvezza. Un ritiro fortemente voluto da Eusebio Di Francesco per compattare il gruppo e massimizzare le energie mentali in vista dello sprint finale. "Abbiamo lavorato bene e con attenzione, e ho visto la squadra nel focus dell'allenamento - dice il tecnico dal ritiro di Bussolengo -: sono segnali importanti, normale che la risposta ce la darà la partita. Abbiamo deciso di restare in ritiro per preparare queste due gare importanti, per vivere assieme e prepararci al meglio. Al momento quella più importante è quella di domani contro il Verona". Segnali incoraggianti sono emersi dopo la gara contro la Fiorentina: "Prestazione importante - prosegue il tecnico -, abbiamo concesso poco e c'è stato il gol. Normale che dobbiamo abbattere i minuti di disattenzione, e avere maggiore convinzione davanti la porta". Contro gli scaligeri mancherà per squalifica Tiago Gabriel, il tecnico giallorosso chiarisce il nome del sostituto e fa il punto: "In difesa abbiamo già perso Gaspar, punto di riferimento per il reparto. Domani ci mancherà anche Tiago, a sostituirlo sarà Jean". Per la volata salvezza il tecnico ritrova Francesco Camarda, che potrebbe tornare utile in un reparto alquanto asfittico: "L'ho trovato vivace, voglioso e non mi ha dato la sensazione di temere il contatto fisico - chiarisce Di Francesco - Sarà un'arma in più per il finale di campionato, potrei sfruttarlo per giocare con due punte in base alla mia squadra, agli avversari e alle situazioni che emergeranno in partita". Sugli altri dubbi in vista Verona, il tecnico si riserva ancora qualche margine: "Banda ha fatto un lavoro saltuario in settimana, oggi è a disposizione: sarà a me scegliere se farlo partire dall'inizio - ha proseguito - Gandelman lo stiamo gestendo in maniera intelligente a causa del problema che non ha ancora superato. Con il lavoro sta crescendo dal punto di vista della prestazione, potrebbe partire dall'inizio". Infine un passaggio su Graziano Fiorita, massaggiatore del Lecce, ad un anno esatto dalla sua scomparsa: "Oggi è una giornata particolare, c'è il ricordo di Graziano che è rimasto nel cuore di noi tutti. La sua mancanza si sente e lo ricorderemo con un minuto di silenzio prima dell'allenamento di rifinitura", conclude Di Francesco.

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