Follia Mondiali 2026: biglietti per la finale a 2 milioni di euro sul sito Fifa
Prezzi shock sul sito di rivendita Fifa per la finale al MetLife Stadium: biglietti oltre i 2 milioni di dollari e commissioni record
© AP
La corsa ai biglietti per la finale dei Mondiali 2026 del 19 luglio al MetLife Stadium ha raggiunto vette surreali: sul portale di rivendita ufficiale della Fifa sono comparsi quattro seggiolini nel primo anello, dietro la porta, alla cifra astronomica di 2.299.998,85 dollari (poco meno di 2 milioni di euro) ciascuno. Lo scrive AP.
Sebbene la Fifa non controlli direttamente i prezzi stabiliti dai venditori sul proprio Marketplace, l'ente governa l'operazione incassando una commissione del 15% sia dall'acquirente che dal venditore. Il listino della piattaforma presenta discrepanze enormi, con posti nel terzo anello che passano dai 23.000 ai 138.000 dollari (da 20.000 a 118.000 euro) nel giro di pochi metri, mentre i tagliandi più "economici" per l'ultimo atto del torneo sono attualmente quotati circa 10.923 dollari (9.500 euro).
La Fifa ha difeso il modello di "pricing variabile", definendolo in linea con gli standard dell'industria sportiva nordamericana e finalizzato a ottimizzare vendite e affluenza attraverso il valore di mercato.