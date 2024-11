Alpine A110 Monochromatic, dalla collaborazione con il fotografo Mathieu Cesar ecco l'opera d'arte in bianco e nero

Il ricorso alle sfumature bianche e nere sul design esterno della carrozzeria, tratto distintivo dell’artista, è stato deciso fin dal primo incontro tra i designer di Alpine e Mathieu Cesar, ad inizio 2024. Dato che la fotografia consente di scoprire la bellezza e rivelare la realtà, il team di design ha messo a nudo la scocca in alluminio di A110 S, lavorando sulle zone di transizione con sfumature bianche. Il frontale e il posteriore nero lucido creano un effetto grafico. All’interno di A110 Monochromatic, la parte superiore bianca crea un contrasto con quella inferiore nera. Si è ricorso alla stampa 3D per conferire leggerezza e trasparenza agli schienali dei sedili e ai pannelli interni delle porte. Le sellerie, che vanno dal bianco al nero, riprendono le sfumature del design esterno. Il design è, infine, completato dagli elementi interni in alluminio, come la decorazione della consolle A110 Monochromatic, la targa e i battitacco specifici. Durante questa collaborazione, Mathieu Cesar ha saputo cogliere l’anima di Alpine con scatti senza tempo e un filmato in cui l’auto sembra immobilizzata in un mondo parallelo dove luci e ombre danzano sulla carrozzeria. Alpine sigla una nuova collaborazione artistica per il quarto anno consecutivo, dopo Alpine A110 S di Felipe Pantone nel 2021, A110 Sastruga del Collettivo Obvious nel 2022 e A110 Metamorphosis di Arne Quinze, nel 2023. Le collaborazioni artistiche dimostrano tutto l’impegno di Alpine per sostenere la creatività ed esplorare nuovi territori.