Alfa Romeo sposa l'avanguardia elettronica con la gamma Luna Rossa

Musica e passione

A catalizzare gli sguardi del pubblico tra le OGR, il Lingotto Fiere e il Teatro Carignano è stata la nuova Alfa Romeo Tonale Edizione Luna Rossa. Il C-Suv italiano veste così i panni della contaminazione nautico-sportiva, sfoggiando un'inedita livrea grigia impreziosita dal caratteristico liner Luna Rossa sulle fiancate, loghi dedicati in rosso e cerchi in lega da venti pollici Glossy Black. All'interno, l'abitacolo si distingue per l'uso di sedili in tessuto premium realizzati con tecnologia 3D Knit e un'illuminazione ambientale che richiama le geometrie delle vele.

Non solo Tonale

Ma l'operazione commerciale e stilistica va ben oltre il singolo modello, configurandosi come una vera e propria gamma trasversale. La nuova Edizione Luna Rossa viene infatti declinata sull'intera offerta del marchio, toccando Junior, Tonale, Giulia e Stelvio per posizionarsi al vertice dei rispettivi listini. Una palette cromatica che unisce bianco, nero, grigio e rosso traduce su strada l'estetica del celebre team velistico, suggellando un accordo industriale e valoriale che supera la semplice sponsorizzazione sportiva.