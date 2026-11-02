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Alfa Romeo sposa l'avanguardia elettronica con la gamma Luna Rossa

Torino si è confermata capitale dell'avant-pop internazionale con la venticinquesima edizione del C2C Festival, andata in scena dal 29 ottobre al primo novembre 2026

di Redazione Drive Up
02 Nov 2026 - 17:08
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Tra i protagonisti assoluti della kermesse musicale di Torino c'è stata Alfa Romeo, confermatasi Mobility Partner di un sodalizio che affonda le radici nel 2008, quando il marchio del Biscione legava per la prima volta il proprio nome alla manifestazione con l'allora Alfa MiTo Club to Club.

Alfa Romeo si conferma partner del C2C Festival

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Musica e passione
A catalizzare gli sguardi del pubblico tra le OGR, il Lingotto Fiere e il Teatro Carignano è stata la nuova Alfa Romeo Tonale Edizione Luna Rossa. Il C-Suv italiano veste così i panni della contaminazione nautico-sportiva, sfoggiando un'inedita livrea grigia impreziosita dal caratteristico liner Luna Rossa sulle fiancate, loghi dedicati in rosso e cerchi in lega da venti pollici Glossy Black. All'interno, l'abitacolo si distingue per l'uso di sedili in tessuto premium realizzati con tecnologia 3D Knit e un'illuminazione ambientale che richiama le geometrie delle vele.
Non solo Tonale
Ma l'operazione commerciale e stilistica va ben oltre il singolo modello, configurandosi come una vera e propria gamma trasversale. La nuova Edizione Luna Rossa viene infatti declinata sull'intera offerta del marchio, toccando Junior, Tonale, Giulia e Stelvio per posizionarsi al vertice dei rispettivi listini. Una palette cromatica che unisce bianco, nero, grigio e rosso traduce su strada l'estetica del celebre team velistico, suggellando un accordo industriale e valoriale che supera la semplice sponsorizzazione sportiva. 

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