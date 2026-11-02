Sci: Federica Brignone lascia gruppo Carabinieri e torna a club Courmayeur

02 Nov 2026 - 17:40
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Federica Brignone lascia il gruppo sportivo dei Carabinieri e annuncia che tornerà a gareggiare con lo sci club Courmayeur, società con la quale iniziò nel 1996 l'attività agonistica vincendo l'anno dopo la sua prima gara, la sociale dello sci club. L'annuncio sui suoi social: "Grazie al Centro Sportivo Carabinieri che mi ha accompagnato per tanti anni, pieni di successi. A questo punto della mia carriera ho deciso di congedarmi e tornerò sugli sci per i colori dello sci club con cui sono cresciuta".

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