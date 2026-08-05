Rayo Vallecano, Madrid ritira la concessione per l'uso dello stadio Vallecas: "Situazione di obsolescenza, rischio incidenti"

Il presidente del Rayo Vallecano ha iniziato il suo intervento ospite di Marca scusandosi per l'errore umano legato alla mancata trasmissione dei documenti richiesti. "La prima cosa, prima di tutto, è spiegare perché è successo questo e chiedere scusa, perché bisogna scusarsi. Abbiamo fatto un errore amministrativo, un errore umano. Non ne ero a conoscenza... causa del quale un requisito non è stato soddisfatto in tempo. Senza rancore, senza l'intenzione di nascondere nulla e senza alcuna intenzione di non facilitare tutto il lavoro che, come abbiamo sempre saputo, deve essere congiunto tra l'amministrazione, in questo caso la Comunità di Madrid e il Rayo Vallecano, per avere lo stadio nelle migliori condizioni possibili. Non posso accettare che si dica che il Rayo Vallecano non faccia manutenzione e che lo stadio sia stato abbandonato. Non posso ammetterlo in nessun caso. Che alcune cose si possano fare meglio? Ce ne sarebbero stati altri. Siamo aperti a migliorare qualsiasi cosa, ma qui dicono che non si sta facendo nulla. Il Rayo Vallecano ha la sua azienda di manutenzione antincendio. L'ultimo rapporto che abbiamo avuto è del 2023 e attualmente è in fase di revisione affinché tutto funzioni. Vengono controllati la pressione dell'acqua e le lance antincendio. L'acqua esce da tutte le tubature in caso di incendio. I rilevatori di fumo vengono controllati, gli estintori sono in ordine, controllati e posizionati, le luci di emergenza funzionano. Se qualcuna si è fusa, è stato sostituita. Lo stadio è sicuro. Da quando sono presidente, dal 2011, si sono giocate più di 300 partite allo stadio Vallecas in casa e non c'è mai stato un incidente, abbiamo attraversato momenti difficili. Ricordo settembre 2012, quando alcuni vandali sono entrati e ci hanno tagliato tutte le lampadine. Nemmeno quel giorno c'è stato un incidente, abbiamo agito correttamente" ha affermato Presa.