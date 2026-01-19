Logo SportMediaset

CRISI CONFERMATA

Dalla Spagna, Morata-Campello si sono separati: "Lui è andato via di casa"

La coppia ha scelto il silenzio ma i rumors su una crisi definitiva sono insistenti

19 Gen 2026 - 10:54
Nessun comunicato a mezzo social questa volta. Alvaro Morata e Alice Campello hanno scelto il silenzio. Secondo quanto rimbalza dalla Spagna la coppia si sarebbe separata: secondo la rivista 'Hola' l'attaccante spagnolo ha lasciato la casa di famiglia per trasferirsi in una nuova abitazione a Milano, molto vicina a quella che condivideva con la moglie e i quattro figli (i gemelli Alessandro e Leonardo, nati nel 2018, Edoardo, nel 2020, e Bella, nel 2023). 'Hola' pubblica una serie di foto del 9 gennaio, giorno in cui la figlia Bella ha compiuto tre anni: Morata suona il citofono della casa dove sono rimasti Alice e i figli per partecipare alla festa di compleanno. Nel pomeriggio viene fotografato mentre va via. Nei giorni scorsi l'influencer era intervenuta per smentire le voci su un presunto tradimento di Alvaro con la modella Elena Sirigu: "È un'amica che conosco da anni e posso affermare con assoluta certezza che non è una persona di questo tipo né ha mai fatto nulla di ciò che le viene attribuito. Mi ha chiamata in lacrime per tutto quello che le è stato riversato addosso, e non si merita di essere etichettata come ‘rovina famiglie'".

