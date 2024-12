Zola dona a Museo Coverciano maglia indossata a Usa '94

Il Museo del Calcio di Coverciano si arricchisce di un altro prezioso cimelio, appartenuto a uno straordinario talento: si tratta della maglia numero 21 indossata ai Mondiali di Usa '94 da Gianfranco Zola, il fuoriclasse nato in Sardegna - a Olinea, in provincia di Nuoro, nel 1966 - e che ha debuttato in Serie A nel 1989, nel Napoli di Maradona. "Uno dei talenti più puri del nostro calcio; straordinario fantasista capace di affascinare il pubblico con le sue giocate imprevedibili, colme di spettacolo: Gianfranco Zola è un nome che, pronunciato a qualsiasi latitudine del nostro Paese, lascia negli appassionati di calcio quel sorriso di gratitudine dovuto solo ai grandissimi di questo sport. Anzi, di più: perché probabilmente è oltre la Manica che Gianfranco Zola ha conosciuto il massimo dell'apprezzamento - si legge in una nota - 'Magic Box', come è stato ribattezzato durante la sua avventura inglese, ha mostrato il meglio del suo repertorio calcistico in sette stagioni al Chelsea, condite da trofei e da prodezze personali entrate direttamente nella leggenda. Come in quel freddo gennaio del 2002, quando in Coppa d'Inghilterra realizzò di tacco, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, una rete che viene annoverata tra i gol più belli dell'intera storia del calcio. Tanto per dare l'idea dell'amore inglese nei suoi confronti, nel 2004 è stato insignito dell'onorificenza di Ufficiale onorario dell'Ordine dell'Impero Britannico; diciotto anni dopo - nel 2022 - è entrato invece a far parte della Hall of Fame del calcio italiano. Un riconoscimento di prestigio per un autentico fuoriclasse, attuale vice presidente della Lega Pro".