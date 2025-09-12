La battaglia di Igor Protti: "L'ospite ha deciso di far visita alle mie vertebre"

A meno di un mese dalla sua ultima apparizione pubblica allo stadio Armando Picchi per la prima giornata di Serie C, Igor Protti è tornato a parlare attraverso i social per aggiornare i tifosi sulle proprie condizioni di salute. Purtroppo, le notizie non sono positive: lo Zar si trova di nuovo all’Ospedale Santa Chiara e ha voluto raccontare la situazione con un post pubblicato su Instagram e Facebook, scrivendo:

"Dopo l’intervento per la stomia e otto sedute di chemioterapia l’ospite ha deciso di far visita alle mie vertebre. Si parte con la radioterapia."