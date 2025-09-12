Logo SportMediaset
LO ZAR LOTTA

La battaglia di Igor Protti: "L'ospite ha deciso di far visita alle mie vertebre"

L'ex attaccante ha aggiornato i tifosi sul suo stato di salute, nuovamente da una stanza di ospedale

12 Set 2025 - 14:39
1 di 6
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

A meno di un mese dalla sua ultima apparizione pubblica allo stadio Armando Picchi per la prima giornata di Serie C, Igor Protti è tornato a parlare attraverso i social per aggiornare i tifosi sulle proprie condizioni di salute. Purtroppo, le notizie non sono positive: lo Zar si trova di nuovo all’Ospedale Santa Chiara e ha voluto raccontare la situazione con un post pubblicato su Instagram e Facebook, scrivendo:
"Dopo l’intervento per la stomia e otto sedute di chemioterapia l’ospite ha deciso di far visita alle mie vertebre. Si parte con la radioterapia."

Un messaggio che ha colpito profondamente i tanti sostenitori che in questi mesi lo hanno accompagnato con affetto nella battaglia più difficile della sua vita, sperando di rivederlo presto vincere la sua sfida più importante. Protti ha voluto ringraziare pubblicamente chi gli è stato vicino, aggiungendo: "Grazie a tutti per il vostro affetto. I tifosi hanno dimostrato ancora una volta di essere la parte più bella del calcio, una grandissima comunità che nei momenti importanti si ritrova sotto gli stessi valori, siete meravigliosi."

Anche stavolta non sono mancati i messaggi di sostegno e vicinanza da parte di tifosi, amici ed ex compagni. Tra questi, l’attuale numero 7 del Livorno Riccardo Capparella ha condiviso sui social una foto della sua maglia accanto all’iconica numero 10 di Protti, con la Fortezza Vecchia sullo sfondo. L’U.S. Livorno ha voluto esprimere a sua volta tutto il proprio supporto: prima del match Vis Pesaro-Livorno, l’allenatore amaranto Alessandro Formisano ha dedicato un pensiero speciale a Protti, per ricordargli che non sta affrontando questa battaglia da solo.

igor protti

