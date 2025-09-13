Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
L'INTERVISTA

Lucio e la tragedia sfiorata: "L'alcol nel camino, le fiamme e il tuffo in piscina. Che shock"

L'ex difensore racconta l'incidente domestico che l'ha coinvolto ustionando il 18% del suo corpo e parla anche dell'Inter di Chivu

13 Set 2025 - 10:33
© instagram

© instagram

A quattro mesi di distanza dalla tragedia sfiorata, Lucio è tornato a parlare dell'incidente domestico che nel giorno del suo compleanno l'ha coinvolto ustionando il 18% del suo corpo, costringendolo a rimanere 20 giorni in terapia intensiva e a sottoporsi ad alcuni interventi delicati. "Ci vorranno ancora alcuni mesi prima di poter tornare al 100%, però posso dire che il peggio è alle spalle - ha raccontato il brasiliano in un'intervista alla Gazzetta dello Sport -. Il ricovero è stata la cosa più dura, un vero trauma". "Le ustioni sono un tipo di lesione molto difficile da affrontare, sia fisicamente che psicologicamente - ha aggiunto -. Continuo ancora il trattamento sulla pelle, che è lungo, ma sto migliorando".

Poi un passo indietro e il racconto di quello che è successo. "Tutto è avvenuto in maniera improvvisa, mentre cenavo a casa di amici, poco dopo aver festeggiato i miei 47 anni l'8 maggio - ha spiegato Lucio -.  A un certo punto il camino si era spento, e purtroppo un amico, nel tentativo di ravvivare il fuoco, ha gettato sopra un bidoncino di alcol e lì c'è stata l'esplosione". "Io ricordo soltanto le fiamme sul volto, sulle braccia e sulle gambe - ha proseguito -. Mia moglie, non è rimasta ferita e a quel punto mi sono lanciato in piscina". Poi la corsa in ospedale e le cure: "Sono stato trasferito da Brasilia al Rio Grande do Sul il 21 maggio, e ricordo bene la difficoltà a dormire per via del dolore. Non avevo mai passato così tanto tempo in ospedale, le operazioni sono state necessarie per rimuovere tessuti e medicazioni particolari".

"Quello che mi è accaduto deve ricordarci quanto sia importante prendersi cura di sé e degli altri. Ho vissuto qualcosa che non avrei mai immaginato, ma ho imparato che a volte basta poco per evitare le tragedie: attenzione, lucidità, gesti semplici - ci ha tenuto a precisare Lucio lanciando un messaggio -. Prendetevi cura di voi, proteggetevi: ne vale la pena. Ma per fortuna adesso c'è... l'Inter". 

E proprio all'Inter l'ex difensore dedica qualche riflessione importante. "Partiamo anche qua dai traumi... Smaltire il finale della scorsa stagione è duro, ma tutto passa da lì - ha detto Lucio -. La voglia di rifarsi sarà decisiva, anche ripensando alla brutta sconfitta dell'anno scorso allo Stadium". Poi qualche considerazione sull'arrivo in panchina dell'ex compagno di reparto in nerazzurro Cristian Chivu. "Sembra che sia lì da sempre! Pensare che a 15 anni dal Triplete uno di noi alleni la squadra è un orgoglio - ha spiegato il brasiliano -. Se penso a lui, mi torna in mente la nostra grande difesa, la nostra voglia di aiutarci che può essere ispirazione anche adesso". "Penso alla notte col Barcellona: scherziamo ancora sul bus parcheggiato davanti alla porta, per caricarmi e spezzare la tensione Cristian mi ha detto che avremmo sgonfiato il pallone a Messi. E così è stato - ha continuato -. Ora dovrà dimostrare sul campo capacità e competenza ma, da difensore, la sua nuova idea di pressing mi piace". 

Dopo l'addio di Inzaghi, alla Pinetina c'è ancora molto lavoro da fare, ma Lucio è fiducioso. "Partiamo dai big che sono rimasti: Lautaro e Thuram non ce li ha nessuno in Italia, anche se stavolta con Bremer sarà una bella sfida perché avranno contro un difensore straordinario che cambia la Juve più di qualsiasi nuovo acquisto - ha spiegato con un occhio al Derby d'Italia -. Poi Calha, anche se criticato, è il regista migliore del campionato e gli italiani della squadra, da Barella a Dimarco, raramente sbagliano. Detto questo, per me la priorità è sistemare la difesa...".

E proprio per puntellare il reparto arretrato è arrivato Akanji. "L'aggiunta di un giocatore tanto esperto come Akanji può aiutare molto. Troppe reti incassate per una squadra così forte sono un problema, bisogna avere il piacere di marcare individualmente e di soffrire per il gruppo - ha concluso -. Se tutti remano nella stessa direzione, si può fare una stagione diversa, con possibilità concrete di vincere titoli. A Torino non prendere gol è sempre complicato, ma l'Inter può farlo".

lucio

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:29
Il ritorno di Lookman

Il ritorno di Lookman

01:41
MCH BAYER LEVERKUSEN-EINTRACHT 3-1 MCH

Bayer-Eintracht, un doppio Grimaldo e Schick su rigore per la vittoria delle "aspirine"

01:57
MCH RACING-SAN LORENZO 2-0 MCH

Racing-San Lorenzo 2-0, a segno due... discendenti italiani

02:14
DICH PIOLI FIORENTINA pre Napoli 12/9 DICH

Pioli: "Non esistono squadre imbattibili, possiamo giocarcela”

01:22
DICH CUESTA PARMA pre Cagliari 12/9 DICH

Parma, Cuesta: "Sfida salvezza? No, è una partita come tante altre"

00:57
MCH ONANA IN TURCHIA MCH

L'arrivo di Onana in Turchia

00:32
DICH CONTE 3 pre Fiorentina 12/9 DICH

Conte: "Lasciamo stare il fantacalcio... abbiamo pressioni pure per quello"

01:25
DICH 2 CONTE pre fiorentina 12/9 DICH

Conte: "Per noi sarà l'anno più complesso"

01:51
DICH 1 CONTE NAPOLI pre Fiorentina 12/9 DICH

Conte: "Inseriremo i nuovi, ci vorrà pazienza"

01:12
DICH CHIVU 2 pre Juve 12/9 DICH

Chivu:""Non sono qui per stravolgere tutto"

01:22
DICH 1 CHIVU INTER pre Juve 12/9 DICH

Chivu: "Akanji-Pavard? Non importa come, è importante... averlo fatto"

01:29
DICH TUDOR JUVENTUS su attacco 12/9 DICH

Tudor:""Openda può partire dal 1'"

01:09
DICH TUDOR JUVENTUS pre Inter 12/9 DICH

Tudor: "In attacco devo sfruttare al massimo la rosa e le qualità che ho"

01:33
Serie A povera di gol

Serie A povera di gol

01:15
Lecce, parla Ramadani

Lecce, parla Ramadani

01:29
Il ritorno di Lookman

Il ritorno di Lookman

I più visti di Calcio

Palermo, trovato morto l'ex presidente Paul Baccaglini: ipotesi suicidio per l'ex Iena

DICH LEAO

Leao: "E' una lesione per cui non si possono prendere rischi"

DICH OPENDA JUVENTUS DICH

Openda: "Sono un numero 9, mi piace essere un calciatore che si muove parecchio"

INTERVISTA BACCAGLINI - PRESIDENTE PALERMO - 24/03/2017 SRV

Baccaglini, l'intervista del 2017: "Il mito di Buffon e il mio Palermo"

DICH CONTE 3 pre Fiorentina 12/9 DICH

Conte: "Lasciamo stare il fantacalcio... abbiamo pressioni pure per quello"

DICH SUCIC DICH OK

Sucic: "Cresciuto con Modric, Brozovic e Rakitic come idoli"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:51
Convocati Fiorentina: non c'è Gudmundsson
11:20
Bruno Fernandes: "Guidolin mi ha cambiato la carriera"
10:14
Serie C, la Triestina nelle mani delle criptovalute
09:26
Capello: "Barella mediocre con Israele. Chivu deve far dimenticare il PSG"
08:00
Tajani: "Napoli rivincerà scudetto'. Dalla platea: "Non si dice!"