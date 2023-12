Zeman pronto a tornare ad allenare il Pescara dopo l'ischemia cerebrale

© ipp

Ma quale riposo. Quattro giorni dopo essere stato dimesso dalla clinica 'Pietrangeli' di Pescara, dove era stato ricoverato a causa di un'ischemia cerebrale, Zdenek Zeman tornerà al Centro Sportivo del Pescara per allenare la sua squadra, che martedì riprenderà la preparazione in vista della gara di sabato contro la Fermana. Lo riferisce Pescarasport24.it. Zeman vorrebbe addirittura già sedersi in panchina, nonostante le disposizioni dei medici: stop fino a Primavera e niente sigarette. Gli esami cui è stato sottoposto Zeman durante la degenza hanno escluso un eventuale intervento chirurgico.