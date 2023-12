Zeman, arrivano buone notizie: "Nessun deficit, vuole già tornare in panchina"  

PESCARA

A rassicurare tutti è il primario del reparto di cardiologia della struttura che si sta prendendo cura dell'allenatore: "È stata bravissima la dottoressa del Pescara"

© Getty Images Dopo il grande spavento e il ricovero presso una clinica pescarese per un lieve attacco ischemico, giungono notizie tranquillizzanti sul fronte Zdenek Zeman. Il boemo, 76 anni, verrà sottoposto ad altri accertamenti per approfondire quanto successo, ma la voglia del tecnico del Pescara (attualmente terzo nel girone B di Serie C) è già quella di tornare in campo per guidare il Delfino ad Ancona domenica prossima. Niente da fare ovviamente per il match che gli adriatici giocheranno questa sera a Catania e valevole per i quarti della Coppa Italia Serie C.

A fare il punto sulle condizioni dell'allenatore ex Roma, Lazio e Napoli tra le altre è Stefano Guarracini, primario del reparto di cardiologia della clinica Pierangeli, la struttura nella quale si trova Zeman da martedì: "Il mister ha accusato una lieve ischemia celebrale temporanea. La dottoressa Spada, medico sociale del Pescara, è stata bravissima a capirne i primi sintomi portandolo qui da noi in clinica - ha detto al Tg3 Abruzzo -. Attualmente è stabile, non presenta importanti deficit e adesso dobbiamo fare degli accertamenti per capire da dove sia arrivata questa ischemia celebrale e cosa dobbiamo fare. Possibile intervento alla carotide se i risultati dessero dei dati? Non corriamo prima di avere risultati ed esami diagnostici. Bisogna vedere tutto con calma, poi prenderemo le decisioni. L’importante è che il mister sta bene e che tutto proceda così. Lui vorrebbe essere in panchina ad Ancona, è sempre a mille e naturalmente già non vorrebbe essere ricoverato".