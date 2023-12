Pescara, Zeman ricoverato per un malore: "Le sue condizioni sono buone e stabili"

PESCARA

Il tecnico boemo resta però in ospedale per ulteriori accertamenti

© pescara calcio Questa mattina, prima della consueta seduta di allenamento del Pescara, Zdenek Zeman ha avuto un lieve attacco ischemico transitorio. Come informa la stessa società abruzzese, il tecnico 76enne "è ricoverato presso la clinica Pierangeli di Pescara, le sue condizioni sono buone e stabili, ma necessita di ulteriori accertamenti". Il comunicato del Pescara si chiude con un "Forza Mister!" a cui tutti noi ci accodiamo, augurando un pronta guarigione all'allenatore boemo.

Classe 1947, l'ex tecnico di Roma, Napoli e Lazio tra le altre, è tornato al Pescara per la terza volta in carriera lo scorso febbraio al posto di Colombo, sfiorando la promozione in Serie B tramite i play-off (ko in semifinale contro il 'suo' Foggia). Confermato poi per la stagione corrente, Zeman sta guidando i biancazzurri nel girone B di Serie C: gli abruzzesi sono attualmente al terzo posto in classifica, a -12 dalla vetta occupata dal Cesena, e in ripresa dopo un periodo difficile. A causa degli approfondimenti medici in corso, l'allenatore nato a Praga non sarà in panchina mercoledì sera in occasione della sfida che il Pescara giocherà in casa del Catania, valevole per i quarti della Coppa Italia Serie C. In forte dubbio anche la presenza ad Ancona domenica sera in un match assai sentito dalla tifoseria adriatica.