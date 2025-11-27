Zambrotta torna a casa e rassicura: "Piano piano ma dritto"

L'ex Juventus e Milan ha lasciato la clinica di Bologna dove si era sottoposto a un intervento per correggere il varismodi Redazione
"Ci aggiorniamo nei prossimi giorni...piano piano ma dritto...". Ancora una volta, Gianluca Zambrotta non perde l'ironia e documenta il rientro a casa dopo l'operazione alla gamba sinistra della scorsa settimana.
Il campione del mondo 2006 si era sottoposto a un intervento chirurgico necessario a correggere il varismo, ovvero il difetto delle gambe arcuate. Ora Zambrotta è tornato a casa e tramite un post sul proprio profilo Instagram ha voluto ringraziare chi l'ha sostenuto in questo percorso: "Ciao a tutti, grazie davvero per l'affetto di questi giorni. Siete stati tantissimi: non sono riuscito a rispondere a tutti, ma vi ho letti uno per uno".
L'operazione a cui si è sottoposto Zambrotta è la cosiddetta osteotomia. Lui stesso aveva descritto la procedura in modo semplice: "In pratica mi raddrizzano le gambe tagliandomi delle piccole parti di osso sopra e sotto e inserendomi delle placche". Un intervento preventivo per cercare di ritardare il più possibile l'inserimento di una protesi totale, che "toccherà inserire fra qualche anno".
Come testimonia l'albero di Natale alle sue spalle, nonostante le stampelle ora l'ex Juventus e Milan è pronto a godersi le feste in famiglia.