Zambrotta scherza su Instagram dopo l'operazione alla gamba sinistra: "Sembra più dritta?"

L'aveva annunciato ad aprile e ora è passato ai fatti. Gianluca Zambrotta, ex giocatore tra le altre di Juve e Milan, ha subito un intervento chirurgico all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e ha voluto condividere il momento con i suoi follower, sfoggiando una buona dose di ironia. Il campione del mondo 2006 ha documentato tutto l'iter su Instagram, dal ricovero al risveglio, fino alla pubblicazione di una foto che lo ritrae con la gamba sinistra fasciata e protetta da un tutore.