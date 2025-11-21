Zambrotta scherza su Instagram dopo l'operazione alla gamba sinistra: "Sembra più dritta?"

Gianluca Zambrotta mostra la gamba fasciata su Instagram dopo l'intervento: "Sembra più dritta?"di Stefano Fiore
L'aveva annunciato ad aprile e ora è passato ai fatti. Gianluca Zambrotta, ex giocatore tra le altre di Juve e Milan, ha subito un intervento chirurgico all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e ha voluto condividere il momento con i suoi follower, sfoggiando una buona dose di ironia. Il campione del mondo 2006 ha documentato tutto l'iter su Instagram, dal ricovero al risveglio, fino alla pubblicazione di una foto che lo ritrae con la gamba sinistra fasciata e protetta da un tutore.
La didascalia scelta da Zambrotta per commentare il risultato visivo è stata emblematica: "Sembra più dritta?". Un modo leggero per affrontare un percorso medico necessario per correggere il "varismo", ovvero il difetto delle gambe arcuate.
Dietro l'ironia social c'è una necessità medica che Zambrotta aveva spiegato qualche mese fa nel podcast "Passa dal Bsmt". L'usura dovuta alla carriera calcistica ha lasciato il segno: "Mi sono operato tre volte ai menischi interni, in questo momento non li ho né a sinistra né a destra e, quindi, col tempo le gambe si sono arcuate... I medici mi guardano e mi chiedono come faccia a camminare".
Per risolvere la situazione e raddrizzare l'asse degli arti, Zambrotta si è sottoposto a una osteotomia. Lui stesso aveva descritto la procedura in modo semplice: "In pratica mi raddrizzano le gambe tagliandomi delle piccole parti di osso sopra e sotto e inserendomi delle placche". Un intervento preventivo per cercare di ritardare il più possibile l'inserimento di una protesi totale, che "toccherà inserire fra qualche anno".