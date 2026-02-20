Cagliari, Pisacane: "Lazio squadra forte ma possiamo crearle problemi"

20 Feb 2026 - 14:57

Cagliari in emergenza per le assenze e con la panchina allargata ai Primavera. Nonostante i buoni segnali in settimana, non recupera nemmeno l'ex Folorunsho. Fabio Pisacane, nella conferenza stampa della vigilia della sfida con la Lazio (Unipol Domus ore 20:45), chiede di tenere duro: "Siamo quelli di una settimana fa - ha detto - non è cambiato nulla. Luperto è il passato, gioca in un'altra squadra. In difesa abbiamo diverse soluzioni: chi gioca al posto di chi è assente non è un tappabuchi. Anzi, proprio perché siamo in questa situazione, deve crescere il senso di responsabilità. Serve proprio questo: rimanere uniti e compatti per superare il momento di difficoltà". Il tecnico rossoblù non anticipa le sue scelte. Ma ha già inquadrato la gara: "La Lazio è una squadra forte, i numeri raccontano la sua difesa - ha detto - ma è molto abile in transizione. Sarà una gara molto difficile ma, facendo quello che abbiamo preparato, possiamo creare problemi ai nostri avversari. Anche all'andata abbiamo disputato una buona gara, almeno sino al 70/o minuto, eravamo anche andati al tiro, ci era mancato soltanto il guizzo vincente". Pisacane dovrebbe ripartire dal primo minuto con Mazzitelli e Kilicsoy, inizialmente in panchina nell'ultima partita alla Domus: "Entrambi non erano al meglio per la gara con il Lecce, ma ora stanno bene - ha spiegato l'allenatore del Cagliari -. A centrocampo lunedì abbiamo cominciato a due e poi, quando ci siamo messi a tre, non siamo andati bene. Certo, con il Lecce è stata una delle gare peggiori di questo campionato. Sono gare che se non si riescono a vincere, bisognerebbe evitare di perderle. E ora è normale che mi aspetti una reazione. I giocatori sono i primi a voler dare subito una risposta", ha concluso Pisacane. 

Ultimi video

01:41
Le parate della 25^

Le parate della 25^

00:22
DICH SPALLETTI SU DI GREGORIO DICH

Spalletti tira dritto dopo le polemiche: "Di Gregorio gioca"

04:54
DICH SPALLETTI 20/2 DICH

Spalletti su Kalulu: "Ingiustizia evidente, atto dovuto della società parlare con la Figc"

01:38
Piantanida: "Lautaro gioca il derby? Tutta la verità"

Piantanida: "Lautaro gioca il derby? Tutta la verità"

02:10
Tegola Inter, Lautaro ko

Lautaro, ecco la diagnosi: il derby ora è mission impossible

01:54
Massimiliano Allegri

Allegri, già tre espulsioni al Milan: è un nervosismo da scudetto?

01:46
L'Inter di Pio Esposito

Pio Esposito si prende l'Inter sui muscoli: senza Lautaro, l'attacco è nelle sue mani

01:35
Leao dopo 40 giorni

Leao dopo 40 giorni

01:36
8 giorni del giudizio

Ora o mai più: i giorni del giudizio per la Juve

01:43
Taveri: "Rinnovo Spalletti? Con questa media punti…"

Taveri: "Rinnovo Spalletti? Con questa media punti…"

01:42
Taveri: "Corsa Champions? C'è una mina vagante"

Taveri: "Corsa Champions? C'è una mina vagante"

04:36
40 anni fa Berlusconi comprava il Milan: gli aneddoti di Pellegatti

40 anni fa Berlusconi comprava il Milan: gli aneddoti di Pellegatti

02:33
Il Milan di Berlusconi

Il Milan di Berlusconi

01:46
Difesa da ritoccare

Difesa da ritoccare

00:46
"Uomo eccezionale"

"Uomo eccezionale"

01:41
Le parate della 25^

Le parate della 25^

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI POST GALA 17/2 VS DICH

Spalletti "Tre passi indietro. Queste partite ti smascherano"

DICH BASTONI PRE BODO SU INTER-JUVENTUS PER SITO 17/2 DICH

La verità di Bastoni: "Ho accentuato e sbagliato. Chiedo scusa, ma…"

CLIP CAMPO BODO CONDIZIONI TERRIBILI CON CHIVU 17/02 SRV

Follia Bodo: campo regolare? Chivu controlla e non crede ai suoi occhi

Hojlund e il suo passato

Hojlund e il suo passato

DICH GABBIA POST MIL-COMO 18/2 DICH

Milan, Gabbia: "Siamo sicuramente infelici per il risultato"

DICH SCARONI SU BERLUSCONI DICH

Anniversario rossonero, Scaroni: "Al presidente Berlusconi dobbiamo tutto"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:30
Il Galatasaray trema per il polpaccio di Osimhen: a rischio per la Juve?
16:20
Roma, buone notizie: Wesley di nuovo in gruppo
 Matias Almeyda
16:00
Siviglia, stangato Almeyda: 7 giornate di squalifica! Ecco perché
 Franco Baresi e Silvio Berlusconi
15:40
Retroscena Baresi: "Ecco perché Berlusconi mi regalò il Pallone d'Oro"
15:10
Genoa, De Rossi verso il Torino: "Partita da vincere assolutamente"