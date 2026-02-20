De Rossi: "Il Genoa deve assolutamente vincere col Torino"

20 Feb 2026 - 15:05

"Assolutamente è una partita da vincere. E' una partita che noi vogliamo vincere". Daniele De Rossi presenta così la sfida di domenica con il Torino. Punti pesanti per la corsa salvezza in quello che sarà uno scontro diretto vista la differenza di appena tre punti, a favore dei Granata, tra i due club. "La vittoria è il risultato che noi cerchiamo di raggiungere sempre - ha aggiunto De Rossi -. Ci abbiamo provato in maniera diversa anche nelle ultime partite, soprattutto nell'ultima dove forse l'avremmo meritato. Di certo però se al 90' stiamo 0-0 non mando il portiere a saltare di testa, questo intendo. Anche perché allenatori con più esperienza ci hanno fatto vedere che le partite che non si possono vincere non si devono perdere". Di fronte, il Genoa troverà un Torino contestato che sta vivendo una stagione "di alti e bassi". "Sarà una gara importante contro una squadra forte che apparterebbe a una classifica più alta di quella che ha. Il Torino è una squadra che ha avuto difficoltà ma è sempre riuscito a tirarsi fuori da questi momenti con delle prestazioni positive, con delle vittorie. Come col Lecce, o a Roma con la Lazio quando andarono vicino alla vittoria in un momento complicato. È una squadra che potrebbe avere più punti per quello che ha dimostrato, per il valore che ha e me l'aspettavo un po' più in alto in classifica. Di sicuro è una squadra molto temibile per i valori e per il valore dell'allenatore che stimo e che è capace come ha dimostrato per quanto fatto quest'anno. Sarà un avversario tostissimo". De Rossi potrà contare sul gruppo quasi al completo "Otoa ha avuto una distorsione in allenamento ieri vedremo come sta domani ma potrebbe essere l'unica assenza. Un turno di riposo? Non c'è riposo, ci riposeremo questa estate". E avrà un Baldanzi con maggiore minuti nelle gambe. L'obiettivo però rimane uno su tutti: "Se non prendi gol hai fatto metà del tuo lavoro. A me piace giocare negli ultimi 30 metri avversari, è lì dove si fanno i gol, è lì dove si possono essere pericolosi ma dipende se sono d'accordo i nostri avversari. Ma una squadra che vuole salvarsi deve sapere giocare anche in blocco in basso". 

Ultimi video

01:41
Le parate della 25^

Le parate della 25^

00:22
DICH SPALLETTI SU DI GREGORIO DICH

Spalletti tira dritto dopo le polemiche: "Di Gregorio gioca"

04:54
DICH SPALLETTI 20/2 DICH

Spalletti su Kalulu: "Ingiustizia evidente, atto dovuto della società parlare con la Figc"

01:38
Piantanida: "Lautaro gioca il derby? Tutta la verità"

Piantanida: "Lautaro gioca il derby? Tutta la verità"

02:10
Tegola Inter, Lautaro ko

Lautaro, ecco la diagnosi: il derby ora è mission impossible

01:54
Massimiliano Allegri

Allegri, già tre espulsioni al Milan: è un nervosismo da scudetto?

01:46
L'Inter di Pio Esposito

Pio Esposito si prende l'Inter sui muscoli: senza Lautaro, l'attacco è nelle sue mani

01:35
Leao dopo 40 giorni

Leao dopo 40 giorni

01:36
8 giorni del giudizio

Ora o mai più: i giorni del giudizio per la Juve

01:43
Taveri: "Rinnovo Spalletti? Con questa media punti…"

Taveri: "Rinnovo Spalletti? Con questa media punti…"

01:42
Taveri: "Corsa Champions? C'è una mina vagante"

Taveri: "Corsa Champions? C'è una mina vagante"

04:36
40 anni fa Berlusconi comprava il Milan: gli aneddoti di Pellegatti

40 anni fa Berlusconi comprava il Milan: gli aneddoti di Pellegatti

02:33
Il Milan di Berlusconi

Il Milan di Berlusconi

01:46
Difesa da ritoccare

Difesa da ritoccare

00:46
"Uomo eccezionale"

"Uomo eccezionale"

01:41
Le parate della 25^

Le parate della 25^

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI POST GALA 17/2 VS DICH

Spalletti "Tre passi indietro. Queste partite ti smascherano"

DICH BASTONI PRE BODO SU INTER-JUVENTUS PER SITO 17/2 DICH

La verità di Bastoni: "Ho accentuato e sbagliato. Chiedo scusa, ma…"

CLIP CAMPO BODO CONDIZIONI TERRIBILI CON CHIVU 17/02 SRV

Follia Bodo: campo regolare? Chivu controlla e non crede ai suoi occhi

Hojlund e il suo passato

Hojlund e il suo passato

DICH GABBIA POST MIL-COMO 18/2 DICH

Milan, Gabbia: "Siamo sicuramente infelici per il risultato"

DICH SCARONI SU BERLUSCONI DICH

Anniversario rossonero, Scaroni: "Al presidente Berlusconi dobbiamo tutto"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:30
Il Galatasaray trema per il polpaccio di Osimhen: a rischio per la Juve?
16:20
Roma, buone notizie: Wesley di nuovo in gruppo
 Matias Almeyda
16:00
Siviglia, stangato Almeyda: 7 giornate di squalifica! Ecco perché
 Franco Baresi e Silvio Berlusconi
15:40
Retroscena Baresi: "Ecco perché Berlusconi mi regalò il Pallone d'Oro"
15:10
Genoa, De Rossi verso il Torino: "Partita da vincere assolutamente"