Youth League su Mediaset: si riparte con Inter e Juventus

SU CANALE 20 E SITO

Dopo la Champions League, riparte anche la Youth League, come sempre in diretta esclusiva e in chiaro su Mediaset: tutte le partite in onda su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it. Oggi gli ultimi due ottavi di finali, non giocati a causa della pandemia, che coinvolgono le due squadre italiane rimaste in corsa: Inter (alle 15) e Juventus (alle 18).

In particolare per i nerazzurri sarà una gara significativa visto che a marzo, quando il Covid-19 stava prendendo piede in tutta Europa ma l'allarme sembrava solo in Italia, avevano deciso di non giocare contro il Rennes per tutelare la salute dei suoi tesserati. Una scelta che la Uefa non aveva gradito, con addirittura un possibile giudizio da parte della Commissione Etica sull'operato del club.

Per i bianconeri, al primo ottavo di finale nella competizione, l'affascinante sfida contro il Real Madrid con vista... derby: se infatti Inter e Juve vincessero, si incontrerebbero ai quarti.

OTTAVI DI FINALE

Ore 15: Inter-Rennes

in diretta su “Sportmediaset.it” e sul “20” alle ore 15.00

telecronaca: Federico Mastria

Ore 18: Juventus-Real Madrid

in diretta su “Sportmediaset.it” e sul “20” alle ore 18.00

telecronaca: Simone Malagutti e Giuseppe Incocciati

TABELLONE, CALENDARIO E PARTITE