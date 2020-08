Riparte la Youth League: partite, calendario e programmazione su Mediaset

Con la Champions League torna anche la Youth League e si riparte domenica proprio dalle partite di Inter e Juventus, che non erano riuscite a giocare gli ottavi di finale a causa della pandemia: dovessero passare il turno, poi si troverebbero di fronte nello scontro diretto ai quarti di finale. Come per la fase preliminare, tutte le partite saranno trasmesse in esclusiva in chiaro su Mediaset: in tv su Canale 20 e sul web in streaming su Sportmediaset.it. Tutte le partite si giocheranno a porte chiuse.