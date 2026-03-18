Champions, Bernardo Silva espulso ma Trippier no, i tifosi insorgono: "Non si capisce più niente"

In City-Real Vinicius tira, Bernardo Silva interviene con il braccio a interrompere una chiara occasione da gol e viene espulso. Fin qui tutto bene, ma quello che è successo a Barcellona ha fatto storcere il naso a molti tifosi. Nel primo tempo della gara col Newcastle, Trippier trattiene Raphina solo davanti alla porta vuota a pochi metri dalla riga, l’arbitro assegna il rigore con l’aiuto del Var ma poi estrae… il cartellino giallo. Un comportamento che sui social ha sollevato molti dubbi e interrogativi tra gli utenti, che si chiedono il perché di questa diversità di giudizio.