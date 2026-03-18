Champions, Bernardo Silva espulso ma Trippier no, i tifosi insorgono: "Non si capisce più niente"

18 Mar 2026 - 19:49
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In City-Real Vinicius tira, Bernardo Silva interviene con il braccio a interrompere una chiara occasione da gol e viene espulso. Fin qui tutto bene, ma quello che è successo a Barcellona ha fatto storcere il naso a molti tifosi. Nel primo tempo della gara col Newcastle, Trippier trattiene Raphina solo davanti alla porta vuota a pochi metri dalla riga, l’arbitro assegna il rigore con l’aiuto del Var ma poi estrae… il cartellino giallo. Un comportamento che sui social ha sollevato molti dubbi e interrogativi tra gli utenti, che si chiedono il perché di questa diversità di giudizio.

Il regolamento dice infatti che l'espulsione per trattenuta diciamo “da ultimo uomo" avviene quando un difensore interrompe una chiara occasione da rete (DOGSO - Deny an Obvious Goal-Scoring Opportunity) trattenendo l'attaccante, senza tentare di giocare il pallone. Il fallo comporta un rosso diretto se avviene fuori area o se, dentro l'area, la trattenuta nega l'opportunità di segnare.

Distanza dalla porta: Il fallo deve avvenire in una zona vicina alla porta avversaria.
Direzione dell'azione: L'attaccante deve essere diretto verso la porta.
Controllo del pallone: Deve esserci la probabilità di mantenere o guadagnare il controllo del pallone.
Posizione dei difensori: Non devono esserci altri difensori in grado di intervenire per fermare l'azione.

Perché dunque Trippier non è stato espulso? "Non si capice più niente" si lamentano molti tifosi sui social. 

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