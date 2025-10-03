Yamal torna in nazionale, ct De la Fuente: "Non ho problemi con Flick"

Lamine Yamal è tornato tra i convocati della Spagna per le prossime gare di qualificazione ai Mondiali dopo essersi ripreso da un infortunio che era diventato fonte di un acceso diverbio tra l'allenatore del Barcellona e la nazionale. Il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, si era scagliato contro la Spagna per aver schierato Yamal in due facili vittorie a inizio settembre, affermando che la squadra "non si era presa cura di lui" e insinuando che avesse giocato nonostante l'infortunio. Il diciottenne Yamal ha poi saltato quattro partite con il Barcellona a causa di un "fastidio alla zona pubica". La squadra spagnola ha negato che avesse giocato nonostante l'infortunio, affermando che Yamal aveva superato tutte le procedure mediche standard e che il Barcellona non aveva segnalato problemi di forma fisica. Il ct della Spagna, Luis De la Fuente, ha dichiarato venerdì di non avere "alcun conflitto con Hansi Flick" e ha difeso la sua gestione della salute dei suoi giocatori. "Non corriamo alcun rischio, solo i rischi che qualsiasi giocatore corre quando pratica uno sport", ha dichiarato De la Fuente. "Se un giocatore arriva in squadra significa che è in salute, e se gioca significa che è in condizione di giocare". Da allora Yamal ha giocato due partite con il Barcellona, inclusi oltre 90 minuti della sconfitta per 2-1 contro il Paris Saint-Germain in Champions League questa settimana. Il Barcellona farà visita al Siviglia domenica in Liga, ultima partita prima della sosta per le nazionali, quando la Spagna ospiterà la Georgia l'11 ottobre e la Bulgaria tre giorni dopo.