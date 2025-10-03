Logo SportMediaset
Inter, amichevole con Atletico Madrid in Libia il 10 ottobre

03 Ott 2025 - 20:35

Impegno internazionale per l'Inter durante la sosta per le nazionali: venerdì 10 ottobre alle 18.00 i nerazzurri affronteranno in amichevole l'Atletico Madrid. Il match - organizzato con il patrocinio del Libya Development and Reconstruction Fund (FDRL) - si disputerà in Libia, a Bengasi, nel rinnovato Benghazi International Stadium e assegnerà la Reconstruction Cup - FDRL Cup. Si tratterà di un antipasto di Champions League, con Inter e Atletico che torneranno poi ad affrontarsi nella massima competizione europea il 26 novembre nella quinta giornata della League Phase a Madrid.

