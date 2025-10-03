Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Spezia, D'Angelo: "Non siamo contenti, ma la squadra lavora"

03 Ott 2025 - 21:30
© Getty Images

© Getty Images

"Mentalmente non siamo al massimo della felicità. I risultati sono negativi, però in allenamento i ragazzi hanno sempre dato il massimo, con grande attenzione". È un Luca D'Angelo che non può essere soddisfatto quello che condurrà lo Spezia nella settima giornata della serie B, senza aver ancora conosciuto la gioia di una vittoria. "I tifosi ci sono vicini e lo sentiamo - ha detto l'allenatore -. Riempiono sempre lo stadio, ci seguono in trasferta. Non stiamo dando loro le soddisfazioni che meriterebbero. Sta a noi dargliele, loro la loro parte la stanno facendo come sempre". Il fatto è che il calendario porta sabato al Picco il ricco Palermo di Filippo Inzaghi, corazzata che tenta per l'ennesima volta di spiccare il volo per la serie A. Non proprio l'impegno più semplice. "Quando uno gioca una partita di questo genere, è ovvio che ci sia un po' di preoccupazione - ha detto ancora D'Angelo -. A prescindere dall'avversario, perché la B è difficile, sarei preoccupato anche se fossi primo in classifica. So che ci sarà una squadra che cercherà di portare a casa la partita, come noi". Tallone d'Achille dello Spezia sicuramente l'aspetto disciplinare: tre espulsioni in sei partite. "Dovremo essere bravi a finire in 11, poi per gioco e prestazione ce la giochiamo con tutti". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:46
DICH LARUSSA SU SAN SIRO DICH

La Russa insiste su San Siro: "Non è da abbattere. Juve-Milan? 1-1"

00:53
DICH JURIC PRE COMO 3/10 DICH

Juric: "Lookman? Domani dall'inizio o dalla panchina"

01:59
DICH NICOLA PRE INTER 3/10 DICH

Nicola: "Inter? Andiamo a imparare dai più forti"

00:34
DICH GILARDINO PRE BOLOGNA DICH

Gilardino alla vigilia del Bologna: "Gli arbitraggi non siano un alibi"

01:12
DICH CUESTA PRE LECCE 3/10 DICH

Cuesta: "Vogliamo dare continuit al progetto"

00:18
DICH CHIVU SU COPPIA ATTACCO DICH

Chivu: "So chi affiancherà Lautaro, ma non ve lo posso dire"

00:49
DICH CHIVU PRE CREMONESE DICH

Chivu: "Thuram? Infortunio non gravissimo"

01:17
Cannavaro ai mondiali

Cannavaro ai mondiali

01:27
Hojlund mister Champions

Hojlund mister Champions

01:29
Domenica Napoli-Genoa

Domenica Napoli-Genoa

01:26
Inter, niente gerarchie

Inter, niente gerarchie prestabilite: Chivu sceglie l'alternanza

01:08
Milano live

Ibra premiato nel giorno dei suoi 44 anni: "Un onore essere tra i grandi"

01:36
Verso Juventus-Milan

Max torna allo Stadium e studia la mossa a sorpresa

02:05
L'Allegri bianconero

L'Allegri bianconero: tutte le sfumature di un amore... finito

01:32
Verso Juventus-Milan

Tudor e i dubbi verso il Milan: la Juve cerca riscatto

02:46
DICH LARUSSA SU SAN SIRO DICH

La Russa insiste su San Siro: "Non è da abbattere. Juve-Milan? 1-1"

I più visti di Calcio

MCH THURAM USCITA DA MIX ZONE MCH

Thuram lascia San Siro dopo l'infortunio con lo Slavia: passo lento ma col sorriso

DICH CONTE POST SPORTING DICH

Napoli, Conte: "Fatta una prestazione da squadra"

NUOVO SAN MAMES - ATHLETIC CLUB

I grandi stadi abbattuti e ricostruiti: San Siro come Wembley, Highbury e il San Mames

Thuram stop di un mese

Thuram stop di un mese

DICH GASPERINI POST LILLE DICH

Gasperini: "I tre rigori? Roba mai vista"

Vendita San Siro, Inter e Milan: "Passo decisivo per il futuro dei club e della città"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:04
Yamal torna in nazionale, ct De la Fuente: "Non ho problemi con Flick"
21:30
Spezia, D'Angelo: "Non siamo contenti, ma la squadra lavora"
21:01
Pisa, Gilardino: "Arbitri non sono alibi, guardiamo avanti"
20:35
Inter, amichevole con Atletico Madrid in Libia il 10 ottobre
20:22
Bari, la carica di Caserta: "Daremo di più contro il Padova"