Spezia, D'Angelo: "Non siamo contenti, ma la squadra lavora"

"Mentalmente non siamo al massimo della felicità. I risultati sono negativi, però in allenamento i ragazzi hanno sempre dato il massimo, con grande attenzione". È un Luca D'Angelo che non può essere soddisfatto quello che condurrà lo Spezia nella settima giornata della serie B, senza aver ancora conosciuto la gioia di una vittoria. "I tifosi ci sono vicini e lo sentiamo - ha detto l'allenatore -. Riempiono sempre lo stadio, ci seguono in trasferta. Non stiamo dando loro le soddisfazioni che meriterebbero. Sta a noi dargliele, loro la loro parte la stanno facendo come sempre". Il fatto è che il calendario porta sabato al Picco il ricco Palermo di Filippo Inzaghi, corazzata che tenta per l'ennesima volta di spiccare il volo per la serie A. Non proprio l'impegno più semplice. "Quando uno gioca una partita di questo genere, è ovvio che ci sia un po' di preoccupazione - ha detto ancora D'Angelo -. A prescindere dall'avversario, perché la B è difficile, sarei preoccupato anche se fossi primo in classifica. So che ci sarà una squadra che cercherà di portare a casa la partita, come noi". Tallone d'Achille dello Spezia sicuramente l'aspetto disciplinare: tre espulsioni in sei partite. "Dovremo essere bravi a finire in 11, poi per gioco e prestazione ce la giochiamo con tutti".