Bari, la carica di Caserta: "Daremo di più contro il Padova"

"Abbiamo raccolto finora pochissimi punti. Dobbiamo dare qualcosa in più. Siamo in un momento di difficoltà da cui tirarci fuori. Mi sento sicuro (si riferisce alla sua panchina che scricchiola, ndr), non sono abituato ad abbattermi e lotto e faccio il massimo". Così il tecnico del Bari, Fabio Caserta, ha presentato la gara di domani al San Nicola contro il Padova. "La squalifica di Sibilli? Dispiace per Peppe, ha commesso un errore che costa caro per lui e per noi. Sa di aver sbagliato, e gli errori si pagano. Sono vicino al ragazzo perché con noi si è comportato bene", ha aggiunto sulla squalifica del trequartista campano. "Sul mercato ho condiviso con la società il programma. Poi l'allenatore è in bilico ogni settimana, soprattutto quando non arrivano i risultati. Domani c'è una partita da vincere a tutti i costi. Penso solo a questo e ho fiducia nei ragazzi", ha puntualizzato ancora. L'ultima battuta sull'infortunio dell'esperto centrale Vicari: "È uno stop difficile da accettare, aveva fatto un inizio di stagione molto positivo. È importante per noi sia in campo che fuori. Il modulo difensivo a tre o a quattro? Faremo oggi delle valutazioni ma conta l'interpretazioni dei sistemi di gioco. E più di questo conteranno in campo gli stimoli", ha concluso Caserta.