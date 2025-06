Yamal sempre più sulle orme di Messi: indosserà la 10 del Barça

Tra i vertici blaugrana non ci sono dubbi: Yamal è considerato da tutti prontissimo a prendersi la grande responsabilità di indossare la 10 del Barcellona. Un'eredità pesantissima, anche considerando i campioni che nel corso della storia dei catalani l'hanno vestita, che non tutti sanno reggere. Una maglia e un numero non per tutti, come ha dimostrato l'ultimo proprietario, Ansu Fati, rimasto schiacciato dalla pressione delle aspettative. Ora che l'ex baby talento della Masia è diretto verso Monaco, il 10 sarà di nuovo libero.