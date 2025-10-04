Logo SportMediaset
Calcio

Yamal ko salta la nazionale, in Spagna sicuri: "Telenovela Barça"

04 Ott 2025 - 10:26
In Spagna si riaccende lo scontro tra il Barcellona e la Federazione. Il motivo? La convocazione di Lamine Yamal per i prossimi impegni della Roja. Il ct De La Fuente, dopo confronti con i blaugrana, aveva inserito il fuoriclasse del 2007 nella lista dei convocati salvo poi doverlo escludere per un nuovo infortunio spuntato in seguito al match di Champions League giocato contro il Psg.
Una sorpresa per la Federazione visti il continuo dialogo con staff medico e ct dei catalani, dopo il mezzo caso creato dall'ultima apparizione di Yamal in nazionale. L'esterno era stato costretto ad abbandonare il ritiro della Spagna per un problema alla schiena. Poi però dagli esami effettuati dal Barca è emerso anche un risentimento all'inguine che ha aperto il caso: i blaugrana hanno accusato lo staff medico iberico di non aver monitorato con attenzione la situazione. Per questo in queste ore in Spagna si dice che l'ultimo problema di Yamal (ufficialmente proprio una ricaduta dell'infortunio all'inguine) possa essere stato creato ad arte per non mandarlo in nazionale e averlo pronto per il Clasico contro il Real Madrid subito dopo la sosta. 

