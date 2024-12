Yamal: "Entro i 21 anni voglio la Champions e il Mondiale"

Lamine Yamal è uno dei talenti più brillanti del calcio mondiale. Alla vigilia della premiazione del Golden Boy, il giocatore del Barcellona ha spiegato le proprie ambizioni in un'intervista a Tuttosport: "Se vinco con il Barça, soprattutto la Champions, avrò più possibilità per puntare al trofeo individuale che corona la carriera di un giocatore: il Pallone d’Oro. Nessun giocatore conquista premi individuali se non riesce a vincere nulla collettivamente con la sua squadra. Dunque vincendo a livello collettivo sarò più vicino ai premi individuali perché una cosa è la conseguenza dell’altra".