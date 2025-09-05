Portiere 13enne aggredito, la Figc fa marcia indietro: niente invito a Coverciano dopo la squalifica di un anno

Come riporta la Gazzetta dello Sport, però, la Federazione ci ha ripensato dopo che sono state diffuse le immagini della rissa scatenatasi tra i ragazzini al termine della partita e, soprattutto, dopo la decisione del Giudice sportivo della Lega Nazionale Dilettanti. Il 13enne è infatti stato squalificato per un anno per la condotta violenta e antisportiva (pugni e manate a un avversario a terra) che aveva preceduto l'intervento altrettanto violento e totalmente ingiustificato dell'adulto.