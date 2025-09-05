Portiere 13enne aggredito, la Figc fa marcia indietro: niente invito a Coverciano dopo la squalifica di un anno

Per lui si erano mobilitati Donnarumma, Buffon e Zoff, ma la decisione del Giucide sportivo ha cambiato le carte in tavola
Niente invito a Coverciano per il 13enne portiere del Volpiano Pianese, aggredito e picchiato dal padre di un avversario al termine di un match di un torneo giovanile a Collegno. Dopo che si era diffusa la notizia era arrivato il sostegno di alcuni grandi numeri 1 della Nazionale, da Dino Zoff a Gigi Buffon, fino a Gigio Donnarumma, che in conferenza stampa si era rivolto direttamente a lui dicendogli che gli azzurri lo avrebbero accolto per mostrargli solidarietà.
Come riporta la Gazzetta dello Sport, però, la Federazione ci ha ripensato dopo che sono state diffuse le immagini della rissa scatenatasi tra i ragazzini al termine della partita e, soprattutto, dopo la decisione del Giudice sportivo della Lega Nazionale Dilettanti. Il 13enne è infatti stato squalificato per un anno per la condotta violenta e antisportiva (pugni e manate a un avversario a terra) che aveva preceduto l'intervento altrettanto violento e totalmente ingiustificato dell'adulto.
Commenti (0)