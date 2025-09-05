Logo SportMediaset
LA VICENDA

Portiere 13enne aggredito, la Figc fa marcia indietro: niente invito a Coverciano dopo la squalifica di un anno

Per lui si erano mobilitati Donnarumma, Buffon e Zoff, ma la decisione del Giucide sportivo ha cambiato le carte in tavola

05 Set 2025 - 11:46

Niente invito a Coverciano per il 13enne portiere del Volpiano Pianese, aggredito e picchiato dal padre di un avversario al termine di un match di un torneo giovanile a Collegno. Dopo che si era diffusa la notizia era arrivato il sostegno di alcuni grandi numeri 1 della Nazionale, da Dino Zoff a Gigi Buffon, fino a Gigio Donnarumma, che in conferenza stampa si era rivolto direttamente a lui dicendogli che gli azzurri lo avrebbero accolto per mostrargli solidarietà.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, però, la Federazione ci ha ripensato dopo che sono state diffuse le immagini della rissa scatenatasi tra i ragazzini al termine della partita e, soprattutto, dopo la decisione del Giudice sportivo della Lega Nazionale Dilettanti. Il 13enne è infatti stato squalificato per un anno per la condotta violenta e antisportiva (pugni e manate a un avversario a terra) che aveva preceduto l'intervento altrettanto violento e totalmente ingiustificato dell'adulto.

volpiano
collegno
calcio

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:52
Atalanta, il punto sulle condizion di Scamacca
13:39
Inter, test contro il Padova: 3-1 per i nerazzurri, in rete anche Diouf
13:38
Pescara, buone notizie per Vivarini: subito una tripletta per Tsadjout
12:53
Serie B, a Coda il premio Gentleman dedicato a Morosini
12:30
Juventus, due recuperi dall'infermeria