Calcio
IL LUTTO

Tragedia in Montenegro: si stacca la seggiovia, morto il calciatore tedesco Hertner

Il difensore era il capitano dell'Etsv Amburgom, squadra di quinta serie tedesca 

di Redazione
24 Dic 2025 - 11:29
© instagram

© instagram

Lutto nel mondo del calcio. Il difensore tedesco Sebastian Hertner è morto dopo essere caduto da 70 metri da una seggiovia durante una vacanza sugli sci in Montenegro. Hertner era in villeggiatura a Savin Kuk, nel Montenegro settentrionale, quando la seggiovia sulla quale stava viaggiando si è staccata improvvisamente, facendolo precipitare senza lasciargli scampo. 

 

"È con grande tristezza che annunciamo che il nostro capitano Sebastian Hertner è morto in un tragico incidente mentre era in vacanza. Siamo sconvolti e profondamente addolorati. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi cari. Riposa in pace, Sebastian", ha scritto il club di cui era capitano, l’Etsv Amburgom, quinta serie, sui suoi canali social.

L'incidente - Stando alle prime ricostruzioni, la seggiovia si è staccata dal cavo sul quale viaggiava urtando il retrostante e facendo precipitare il calciatore da un’altezza di circa 70 metri: Hertner è morto sul colpo. Al suo fianco si trovava la moglie, testimone e anche lei vittima dell’accaduto, che è stata raggiunta dai soccorsi solo dopo diverse ore. La donna, sotto shock, ha riportato la frattura di una gamba. L’impianto è stato chiuso immediatamente e le autorità giudiziarie montenegrine hanno avviato un’indagine per accertare le responsabilità. 

morto

