Tragedia in Montenegro: si stacca la seggiovia, morto il calciatore tedesco Hertner

L'incidente - Stando alle prime ricostruzioni, la seggiovia si è staccata dal cavo sul quale viaggiava urtando il retrostante e facendo precipitare il calciatore da un’altezza di circa 70 metri: Hertner è morto sul colpo. Al suo fianco si trovava la moglie, testimone e anche lei vittima dell’accaduto, che è stata raggiunta dai soccorsi solo dopo diverse ore. La donna, sotto shock, ha riportato la frattura di una gamba. L’impianto è stato chiuso immediatamente e le autorità giudiziarie montenegrine hanno avviato un’indagine per accertare le responsabilità.