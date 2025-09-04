Portiere 13enne aggredito: squalifica di un anno per lui e per l'avversario coinvolto nella rissa

Per l'uomo si prevedono azioni legali, ma nel frattempo la giustizia sportiva ha fatto il suo corso: "Vista la gravità della condotta violenta assunta da ragazzi in età giovanissima - si legge nel comunicato del Giudice -, che inficia i sani principi dello sport improntati alla correttezza ed al rispetto dell’avversario, considerato altresì che la violenza sia da condannare a priori ovunque venga posta in essere e soprattutto tra minori, quest’organo giudicante pur consapevole delle disposizioni normative vigenti, ma altrettanto consapevole dell’eccezionalità e della spregevolezza dell’evento, ritiene di dover comminare una sanzione di considerevole ed esemplare entità, pertanto si squalifica il succitato giocatore perché, a fine gara, assumeva una condotta violenta e antisportiva innescando una rissa e colpendo con manate e pugni il fianco e la schiena di un giocatore avversario, steso sul terreno di gioco. Condotta, questa, che dava adito a un ulteriore atto di violenza posto in essere da soggetto non presente in distinta (il padre del calciatore avversario appunto, ndr), che entrava arbitrariamente e indebitamente sul terreno di gioco".