Portiere 13enne aggredito: "Stupito. Mio padre non avrebbe mai fatto lo stesso"

"Sto iniziando a riprendermi. Continuo a chiedermi perché quell’uomo sia entrato in campo e se mio padre, al suo posto, avrebbe fatto la stessa cosa", ha dichiarato Thomas in un'intervista. L'episodio è avvenuto al fischio finale di Csf Carmagnola e Volpiano Pianese: vola qualche parola di troppo e in campo scoppia così il parapiglia, con allenatori e dirigenti che tentano di separare i calciatori. Interviene però anche un genitore sostenitore del Carmagnola che entra nel rettangolo di gioco e colpisce con un pugno in faccia il portiere del Volpiano, continuando poi a picchiarlo fino a quando gli staff delle due squadre non lo hanno allontanato.