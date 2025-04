Voeller rimane ds nazionale tedesca fino al 2028

Rudi Voeller ha prolungato fino al 2028 il contratto che lo lega alla federcalcio della Germania (Dfb), nel ruolo di direttore sportivo. L'annuncio è stato dato dalla Dfb, con la precisazione che l'ex attaccante ha firmato "a fine marzo, dopo il vittorioso doppio confronto con l'Italia in Nations League". "La nazionale ha un posto speciale nel mio cuore - il commento di Voeller riferito in una nota della federazione -, l'entusiasmo suscitato da Euro '24 (ospitato dalla Germania ndr) e lo spirito di fattiva collaborazione con Julian Nagelsmann hanno avuto un ruolo determinante in tutto questo". Da calciatore Voeller, che in Italia ha giocato nella Roma, ha vinto con la Germania i Mondiali di Italia 1990, mentre da commissario tecnico l'ha portata in finale ai Mondiali del 2002, persa contro il Brasile.