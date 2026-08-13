Olanda, Xavi si presenta: "Legame speciale con questo Paese grazie a Cruyff e van Gaal"

Xavi Hernandez è il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio olandese. L'allenatore spagnolo, ex leggenda del Barcellona, ha raggiunto un accordo con la Federazione dei Paesi Bassi per un contratto fino al 2030, anno dei prossimi Mondiali. "Essendo cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, con forti influenze da parte di figure come Johan Cruyff e Rinus Michels, sono figlio del calcio olandese", ha commentato Xavi sul sito degli Orange. "Anche altri grandi allenatori, in particolare Louis van Gaal, con cui ho esordito al Barcellona, e Frank Rijkaard, hanno avuto un ruolo importante nel plasmarmi sia come giocatore che come allenatore", ha ammesso.