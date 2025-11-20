Bondo: "La Cremonese può fare bene anche contro la Roma"

A Cremona ha trovato il suo spazio, ma soprattutto un ambiente in cui crescere. Warren Bondo, uno dei giocatori più utilizzati da Davide Nicola in questa prima parte di stagione della Cremonese. "Qui sto davvero bene - spiega il centrocampista - e ogni giorno sto apprendendo qualcosa di nuovo. Questo mi permette di migliorare costantemente nel mio percorso". La continuità di impiego e la fiducia del tecnico stanno facendo la differenza: "Sto giocando di più e questo mi aiuta tanto. Il mister mi parla molto, mi sostiene e mi trasmette grande fiducia. È importante per me, perché mi fa capire che posso crescere ancora e che sono sulla strada giusta". All'orizzonte c'è una sfida di quelle che misurano il valore di una squadra: domenica allo Zini arriva la Roma capolista, un test impegnativo che però non spaventa i grigiorossi. "Ci stiamo preparando nel modo migliore, insieme al mister e al gruppo. Affrontare la Roma - conclude Bondo - è sempre complicato, hanno qualità enormi e un ritmo altissimo. Ma in questa stagione abbiamo già dimostrato di poter dire la nostra contro una big: il successo conquistato con il Milan è stato importante e ci ha dato consapevolezza. Possiamo fare bene anche contro di loro".