Francia, Mbappé: "Prima che calciatore sono cittadino, non posso tacere"

19 Mag 2026 - 15:35
7 - Kylian Mbappé, Real Madrid – 15 milioni netti (31,2 lordi)  © IPA

7 - Kylian Mbappé, Real Madrid – 15 milioni netti (31,2 lordi)  © IPA

"Cerchiamo di combattere questa idea secondo la quale un calciatore dovrebbe stare zitto e limitarsi a giocare. Puoi essere una star internazionale, ma prima di tutto sei un cittadino. Non siamo scollegati dal mondo. A volte la gente pensa che, siccome hai soldi, sei famoso, quel tipo di problema non ti riguardi. Ma riguarda anche me, perché so che cosa significa e che conseguenze può avere per il nostro Paese. Abbiamo il diritto di esprimere la nostra opinione come chiunque altro". Così il calciatore francese Kylian Mbappé, nella nuova issue dedicata allo sport su Vanity Fair, parlando della situazione politica in Francia.

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