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COVER GIRL

Vinicius, è un anno nero: la sua Virginia lo lascia con un post sui social

A secco di titoli in questa stagione con il Real Madrid, Vinicius jr deve fare i conti con la separazione dalla compagna Virginia Fonseca. Quest'ultima, modella brasiliana, lo ha lasciato con un post sui social: "Mentre stavamo insieme, mi sono dedicata completamente, come faccio in tutto ciò che intraprendo nella vita - ha scritto -. Nel corso della mia vita ho imparato a non negoziare mai ciò che per me non è negoziabile. Quindi, quando qualcosa non ha più senso, preferisco avere la maturità di chiudere la relazione in modo amichevole piuttosto che restare insieme solo per il gusto di restare insieme. Oggi abbiamo scelto di rispettare i rispettivi percorsi. Auguro a Vinícius tutta la felicità e il successo del mondo, e dico tutto questo con tanto amore". Un addio pacifico quindi, con il brasiliano che si appreste quindi a giocare i Mondiali da single.   

17 Mag 2026 - 08:35
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