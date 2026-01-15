Italiano dopo Verona-Bologna: "Ci siamo sbloccati. Gol preferito? Quello di Odgaard"

Vincenzo Italiano si gode il ritorno alla vittoria del suo Bologna sul campo del Verona. Una rimonta per il 3-2 finale che è valsa la vittoria dopo quasi due mesi (22 novembre a Udine) e tre punti che valgono tanto: "A Como mi era già piaciuto l'atteggiamento, oggi ci siamo sbloccati anche con i giocatori offensivi che non segnavano da tanto. Non mi sono piaciuti i gol subiti, potevamo evitarli. Ma le tre reti segnate evidenziano la nostra crescita".
Nessun dubbio sulla gerarchia dei portieri, nonostante la nuova chance per Ravaglia con Skorupski convocato: "Lukasz ha ancora bisogno di qualche allenamento per rientrare al meglio, ma volevo che intanto tornasse in panchina per riassaporare il campo dopo tempo".
Infine, commento sulla rete che gli è piaciuta di più delle tre perle segnate dal suo Bologna: "Il mio gol preferito è stato quello di Odgaard. Abbiamo costruito l'azione al meglio e quella situazione l'abbiamo nelle corde. Jens da quella posizione può fare molto male e lo ha dimostrato".