Vietata trasferta a Cremona a residenti in provincia di Torino

In vista della partita di domenica alle 12.30 tra Cremonese e Torino allo stadio Zini, sono stati adottati alcuni provvedimenti dal . "E' stata disposta la limitazione della vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Torino" fa sapere il club granata attraverso una nota ufficiale. "I titoli d'ingresso acquistati per i residenti in tale provincia verranno automaticamente annullati e rimborsati secondo le modalità previste - si continua a leggere nel comunicato - si informa inoltre che non sarà consentito l'accesso in nessuno dei settori dello stadio ai residenti nella Provincia di Torino, anche se in possesso di un biglietto valido". Il provvedimento è stato adottato dopo gli scontri avvenuti sabato scorso nelle vicinanze dello stadio Olimpico Grande Torino tra alcuni gruppi di tifosi granata e gialloblu dopo la gara tra Torino e Verona.