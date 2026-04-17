Juve Stabia, pagati gli stipendi ma restano criticità e rischio penalità

La Juve Stabia ha pagato gli stipendi ai calciatori e a tutti i dipendneti della società relativamente alle mensilità di gennaio e febbraio 2026, ottemperando così alle scadenze federali fissate per la giornata di ieri. "Tale risultato è stato raggiunto grazie alla rigorosa azione di coordinamento e gestione posta in essere dagli amministratori giudiziari, dott. Salvatore Scarpa e dott. Mario Ferrara - scrive la Società sportiva - Il raggiungimento di questo importante obiettivo è stato possibile anche grazie alla preziosa sinergia instauratasi con i partner commerciali, gli sponsor e l'intera base dei tifosi, il cui sostegno costante ha rappresentato una risorsa fondamentale in questa delicata fase di transizione". "La società esprime un sentito ringraziamento a tutte le componenti che hanno contribuito a questo traguardo, confermando l'impegno costante dell'amministrazione verso la tutela e la salvaguardia del patrimonio sportivo della S.S. Juve Stabia 1907", conclude la nota della società Preoccupazioni permangono per il prossimo mese di giugno, per i pagamenti relativi alla iscrizione al prossimo campionato e, naturalmente, per i restanti stipendi a partire da quella di marzo: obblighi che se, non ottemperati, porterebbero a penalizzazioni. Forte resta l'attenzione sugli imprenditori che cominciano a farsi avanti per acquisire la proprietà. In conferenza stampa, i commissari giudiziari hanno dichiarato che vaglieranno i candidati affinché la Juve Stabia non finisca nelle mani di speculatori che potrebbero determinare il futuro fallimento della società. "Ogni eventuale acquirente garantisca solidità economica, trasparenza e legalità" è stato anche il monito del sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, che ha invitato tutta la cittadinanza a sostenere la squadra con una partecipazione straordinaria all'incontro di domani, sabato, Juve Stabia con il Catanzaro.