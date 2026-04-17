Juve Stabia, pagati gli stipendi ma restano criticità e rischio penalità

17 Apr 2026 - 11:21

La Juve Stabia ha pagato gli stipendi ai calciatori e a tutti i dipendneti della società relativamente alle mensilità di gennaio e febbraio 2026, ottemperando così alle scadenze federali fissate per la giornata di ieri. "Tale risultato è stato raggiunto grazie alla rigorosa azione di coordinamento e gestione posta in essere dagli amministratori giudiziari, dott. Salvatore Scarpa e dott. Mario Ferrara - scrive la Società sportiva - Il raggiungimento di questo importante obiettivo è stato possibile anche grazie alla preziosa sinergia instauratasi con i partner commerciali, gli sponsor e l'intera base dei tifosi, il cui sostegno costante ha rappresentato una risorsa fondamentale in questa delicata fase di transizione". "La società esprime un sentito ringraziamento a tutte le componenti che hanno contribuito a questo traguardo, confermando l'impegno costante dell'amministrazione verso la tutela e la salvaguardia del patrimonio sportivo della S.S. Juve Stabia 1907", conclude la nota della società Preoccupazioni permangono per il prossimo mese di giugno, per i pagamenti relativi alla iscrizione al prossimo campionato e, naturalmente, per i restanti stipendi a partire da quella di marzo: obblighi che se, non ottemperati, porterebbero a penalizzazioni. Forte resta l'attenzione sugli imprenditori che cominciano a farsi avanti per acquisire la proprietà. In conferenza stampa, i commissari giudiziari hanno dichiarato che vaglieranno i candidati affinché la Juve Stabia non finisca nelle mani di speculatori che potrebbero determinare il futuro fallimento della società. "Ogni eventuale acquirente garantisca solidità economica, trasparenza e legalità" è stato anche il monito del sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, che ha invitato tutta la cittadinanza a sostenere la squadra con una partecipazione straordinaria all'incontro di domani, sabato, Juve Stabia con il Catanzaro.

Ultimi video

02:17
DICH BUONFIGLIO 1 SU COMMISSARIAMENTO E POLITICHE - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04 EDL

Buonfiglio: "Il Commissariamento della FIGC? Ecco perché non si può fare"

01:30
DICH CHIVU PRE CAGLIARI DICH

Da normalizzatore a "non sono un fesso": la metamorfosi di Chivu per lo scudetto

01:09
DICH SCARONI 2 SU CHAMPIONS MILAN - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04

Scaroni: "La Champions? Sono fiducioso, possiamo centrarla"

00:48
DICH SCARONI 1 SU STADIO - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04

Scaroni: "Lo stadio? In estate presentazione della facciata"

00:30
DICH CARNEVALI 1 SU RIDUZIONE SQUADRE - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04

Carnevali: "Serie A a 16 squadre? Non è fattibile"

01:07
DICH SIMONELLI 3 SU STADI - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04

Simonelli: "Sugli stadi troppi vincoli, gli Europei sono domani"

01:37
DICH SIMONELLI 1 SU PROGRAMMA FIGC - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04 EDL OK

Simonelli: "Programma nuova FIGC? Cominciamo a togliere l'Iva quando si acquista un italiano"

00:43
DICH SIMONELLI 2 SU RIDUZIONE SQUADRE SERIE A - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04

Simonelli: "Serie A a 18 squadre? Tema divisivo, non è detto sia la soluzione"

00:16
DICH MALAGO 1 SU EX CALCIATORI ALLA FIGC - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04

Malagò: "Doveroso coinvolgere i grandi ex calciatori"

02:15
DICH MALAGO 2 SU CANDIDATURA FIGC - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04

Malagò: "Non era facile mettere d'accordo una lega così litigiosa, chiacchierata positiva con Assocalciatori"

01:30
DICH CHIVU PRE CAGLIARI OK 17/4 DICH

Chivu: "Avanti con ambizione! Champions? Una battuta, ma con realtà…"

01:01
DICH ABODI SU FIGC - IL FOGLIO A SAN SIRO

Abodi: "Più un presidente o un programma, serve convergenza, sono 17 anni che si dialoga soltanto"

01:13
DICH MANFREDI SU FIGC - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04

Manfredi: "Il mondo del calcio si unisca e riparta dal territorio"

01:27
DICH MAROTTA 1 SU RIFORME - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04

Marotta: "Non ci servono soldi, ma riforme: defiscalizzare e incentivare i settori giovanili"

01:13
DICH UVA SU STADI 2032 - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04

Uva: "Abbiamo 8 stadio con il progetto pronto per Euro 2032"

02:17
DICH BUONFIGLIO 1 SU COMMISSARIAMENTO E POLITICHE - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04 EDL

Buonfiglio: "Il Commissariamento della FIGC? Ecco perché non si può fare"

I più visti di Calcio

Inter "gol machine"

Inter, "gol machine": record storico in Serie A

Pellegatti: "Leao non è incedibile, ma una cosa è sicura…"

Pellegatti: "Leao non è incedibile, ma una cosa è sicura…"

Moviola, i verdetti Aia

Moviola, i verdetti Aia: "Aureliano bocciato al Var"

Dai play-off Mondiali con l'Italia alla Champions, Turpin combina guai e fa arrabbiare tutti: "È una partita rubata"

SRV RULLO SUPERMOVIOLA FIORENTINA-LAZIO 13/4 SRV

La Supermoviola di Fiorentina-Lazio: Fabbri dimostra personalità

Caos in Bayern-Real: polemiche e rissa per il rosso a Camavinga. Arbeloa: "È ingiusto"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:18
Euro 2032, Uva (Uefa): "Italia avrà 5 stadi, ma Milano e Napoli in ritardo"
11:21
Juve Stabia, pagati gli stipendi ma restano criticità e rischio penalità
10:21
Vietata trasferta a Cremona a residenti in provincia di Torino
08:30
Nessuno ha più giocatori del Como nel Team of the Season della Serie A di EA Sports FC
07:27
Friburgo-Braga e derby di Premier: le semifinali di Europa e Conference League