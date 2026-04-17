Nessuno ha più giocatori del Como nel Team of the Season della Serie A di EA Sports FC
© Ufficio Stampa
Con l'avvicinarsi della conclusione della stagione calcistica italiana, i fan di EA SPORTS FC 26 e EA SPORTS FC Mobile celebrano i protagonisti più brillanti all’interno deI Team of the Season ufficiale della Serie A. Il Team of the Season ufficiale della Serie A di EA SPORTS FC riconosce i giocatori che si sono distinti in modo costante nel corso dell’intera stagione.
Il dibattito è acceso, con le squadre del Team of the Season annunciate ogni settimana su EA SPORTS FC 26 e EA SPORTS FC Mobile, mentre la community sui canali social di EA SPORTS FC™ partecipa alla discussione e al dibattito sul Final XI.
© Ufficio Stampa
COSTRUITE LA VOSTRA SQUADRA DA SOGNO CON EA SPORTS FC 26: ICONS EDITION
I fan possono celebrare i Team of the Season con EA SPORTS FC 26 ICONS Edition e ricevere un Pacchetto XI Titolare Oro (Gold Starting XI Pack) contenente una squadra completa di giocatori non scambiabili con un punteggio pari o superiore a 84. Inoltre, la ICONS Edition include Player Pick ICON o Hero con un punteggio OVR fino a 91, tra cui scegliere 1 su 5 opzioni di difensori, centrocampisti e attaccanti ICON o Hero tratti dalle campagne FUT pubblicate dal lancio del gioco fino al 31 marzo 2026.