BoboTV, Vieri esplode contro Cassano: "Ti devi vergognare"

Continuano a essere tesissimi i rapporti tra gli ex protagonisti della BoboTV. Nei giorni scorsi Antonio Cassano aveva attaccato il programma di Christian Vieri affermando che oggi non lo segue neanche sua madre. Una frase pesante, per la quale è arrivata la dura risposta dell'ex bomber dell'Inter: "Caro Cassano, ti devi solo vergognare - è esploso Vieri su Instagram -. Non permetterti di nominare mia madre!!!! Impara a parlare. Chi parla di famiglia e genitori altrui non vale niente! Pensa a fare la tua vita! Vergognati".