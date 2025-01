Cassano attacca Leao: "Giocatore farlocco e senza coglioni". La replica: "Pagliaccio"

Non è la prima (e probabilmente non sarà nemmeno l'ultima) che Cassano attacca frontalmente Leao. Come a settembre, sempre a Viva El Fútbol. "Questo è il sesto anno che Leao fa al Milan. Io ho visto un minimo di continuità solo nei 3/4 mesi prima della conquista dello Scudetto, per gli altri 5 anni e mezzo è stato quello che vediamo oggi - disse Cassano -. Perché dovrei dire che è un campione o un potenziale fuoriclasse se fa sette partite decenti, e poi fa cagare per gli altri cinque anni? Per me è una cosa inconcepibile. Non capisco cosa abbia visto la gente in lui. La sgroppata? Si, poi arriva avanti alla porta e per provare a fare il colpo di tacco inciampa da solo. Vogliamo parlare di quando crossa? La mette direttamente in fallo laterale".