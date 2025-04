Vieira: "Orgoglioso del mio Genoa, espulsione ha cambiato partita"

"Sono sempre stato orgoglioso della squadra, la differenza l'ha fatta la qualità della Lazio e il cartellino rosso. Non abbiamo segnato con l'opportunità di Pinamonti ma i miei giocatori non sono mancati mai di fame". Così l'allenatore del Genoa Patrick Vieira ha commentato la sconfitta contro la Lazio in campionato. Sui tanti giovani in campo. "Sono giocatori per il futuro del club, con qualità ma devono continuare a crescere e lavorare. Abbiamo visto che questa mancanza di esperienza in occasione del rosso ha fatto la differenza. Abbiamo talento - ha aggiunto - e questi talenti devono giocare in campo per crescere. Abbiamo fiducia in questi ragazzi, sono entrati Venturino e Ahanor ed è importante vederli in campo". Vieira ha poi annunciato che "Miretti si farà operare lunedì e penso sia finita la stagione. Gli altri aspettiamo". Infine sulla sua espulsione nel dopo partita. "Aspettiamo di vedere il rapporto, abbiamo parlato di calcio in generale e della partita. Sempre con rispetto", ha concluso.