Vialli: "Sto bene, ma l'ospite indesiderato è sempre con me"

"SONO IN MANUTENZIONE"

"A volte è più presente, a volte meno. Diciamo che adesso sono in manutenzione"

In occasione della presentazione del libro "Gianluca gonfia la rete" scritto dal medico Matteo Bonetti, Gianluca Vialli è tornato a parlare della sua malattia e delle sue condizioni di salute. "Sto abbastanza bene. Non ho ancora completato il viaggio e l'ospite indesiderato è sempre con me - ha spiegato l'ex bomber di Cremonese, Samp, Juve e Chelsea -. A volte è più presente, a volte meno. Diciamo che adesso sono in manutenzione". Getty Images

"Si va avanti e spero proprio che possiate sopportarmi ancora per tanti anni - ha proseguito Vialli in collegamento da Londra insieme ai suoi amici e colleghi storici tra cui anche Roberto Mancini -. Grazie per avermelo chiesto: ho la fortuna di avere tanti amici e tante persone che mi danno la forza e il sostegno di andare avanti con forza".