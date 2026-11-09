Furto in casa di Izzo, ex Monza: rubati denaro e oggetti preziosi, ladri ripresi dalle telecamere

Furto in casa del difensore Armando Izzo, attualmente in forza all'Avellino con un passato anche in serie A con Genoa, Torino e Monza. La notte scorsa almeno due malviventi si sono introdotti nella sua casa situata in un parco residenziale privato di Napoli. I ladri gli hanno sottratto denaro e oggetti di valore il cui ammontare sarà quantificato nelle prossime ore. Sull'episodio sta indagando la squadra mobile: al vaglio le immagini dell'impianto di videosorveglianza dell'appartamento per ricostruire la dinamica del colpo e risalire agli autori. Alcuni filmati avrebbero rilevato la presenza di sagome all'interno del parco durante le ore notturne.