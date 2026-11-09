Vi ricordate di Scandroglio di Campioni? Ora fa l'allenatore

Mister Scandroglio commenta così questa nuova avventura: “Ho scelto la Castanese in primis per il bel rapporto che ho con la presidentessa e con tutta la famiglia De Bernardi, e in secondo luogo, ma non meno importante, perché la passione che ho per questo meraviglioso sport, che a me personalmente ha dato un sacco di soddisfazioni, vorrei portarla al servizio della Castanese e mettere a disposizione della società la mia esperienza".