Verona, Juric nervoso con l'intervistatore: "Che cagata, non avete rispetto". E se ne va

DOPO IL NAPOLI

Il tecnico litiga con un giornalista di Sky che parla di un "Verona diverso dalle ultime giornate" contro il Napoli

"Oggi abbiamo visto un Verona diverso rispetto alle ultime settimane”: questa considerazione fa andare su tutte le furie Ivan Juric che litiga duramente con un giornalista di Sky nell'intervista dopo il match pareggiato contro il Napoli. "Hai detto subito una grande cagata, così non mostri rispetto. La squadra ha sempre dato il massimo, questo comportamento in Italia è inaccettabile" la reazione del tecnico croato che poi se ne è andato. video

Il diverbio tra Juric e Massimo Ugolini continua: "Se non segui le nostre partite non puoi dire queste cose, devi portare rispetto, non si fa così" alza la voce l'allenatore.

Neanche l'intervento dello studio calma il tecnico gialloblù che poi prova a dare una seconda chance al giornalista. "Abbiamo visto un Verona con una carica diversa..." parte Ugolini, subito interrotto da Juric: "Di nuovo? Manca di rispetto, io me ne vado. Mette il concetto in una maniera non giusta. Non ci sto col discorso del 'prima no, oggi sì', la squadra ha sempre dato il massimo. Non esiste, mi dovete chiedere scusa". E poi lascia l'intervista.