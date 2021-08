Verona, Di Francesco: "Inter ancora da scudetto, Simeone uomo giusto per noi"

VERSO VERONA-INTER

Il tecnico dei veneti alla vigilia della sfida con i nerazzurri: "Dzeko lo conosco bene, può metterti in difficoltà in ogni momento"

Eusebio Di Francesco prepara la sfida con l'Inter con la consapevolezza che il suo Verona si troverà di fronte ancora una delle principali candidate al titolo: "L'Inter è una delle squadre più forti, se non la più forte del campionato. Sicuramente ancora una squadra da scudetto - ha detto il tecnico dell'Hellas alla vigilia del match -. Ho visto la partita contro il Genoa e la cosa che mi ha impressionato di più è la forza mentale che hanno mantenuto, la voglia di far vedere che sono sempre forti, nonostante il cambio di allenatore e la cessione di Lukaku. Dzeko? Lo conosco bene per averlo allenato: è un giocatore che può metterti in difficoltà in ogni momento della partita". Getty Images

Il Verona ha cominciato la stagione con una sconfitta per 3-2 contro il Sassuolo, ma il tecnico degli scaligeri si è potuto consolare in questi giorni con l'arrivo di Giovanni Simeone: "Sono felice dell'arrivo di Giovanni perché credo sia il profilo giusto per il Verona. È un attaccante che per le sue caratteristiche sposa perfettamente la mentalità di tutto il nostro ambiente. È un giocatore combattivo, tenace, ed è arrivato con grande entusiasmo e voglia di far bene. Non si è ancora allenato con noi, ma sarà disponibile per la partita contro l'Inter".

Oltre al Cholito, Difra potrà contare anche su qualche altra pedina in più rispetto all'esordio: "Faraoni è recuperato. Poi è arrivato anche Sutalo, che può essere impiegato come esterno di destra, ma che fondamentalmente è un centrale difensivo. Sono tutti a disposizione e quindi ho più alternative".