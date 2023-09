Serie A: Verona-Bologna 0-0, Baroni e Motta si dividono la posta

VERONA-BOLOGNA 0-0

Veneti meglio nel primo tempo, gli emiliani si fanno preferire nella ripresa ma il gol non arriva

Finisce 0-0 Verona-Bologna, ultima gara della quarta giornata di Serie A: i veneti salgono a quota 7 punti, gli emiliani a 5. Meglio nel primo tempo i padroni di casa, che si vedono annullare un gol di Hien per fuorigioco attivo di Bonazzoli dopo una grande parata di Skorupski sul colpo di testa di Folorunsho (29'). La risposta dei rossoblù arriva da Karlsson, ma Montipò è super in due occasioni. La squadra di Motta gioca meglio nella ripresa, ma non riesce a trovare il guizzo vincente contro un Hellas davvero stanchissimo.

LA PARTITA

Un tempo per uno e un punticino a testa. Risultato giusto quello del Bentegodi, ma sia Verona che Bologna hanno qualcosa per cui recriminare: l'Hellas per non essere riuscito a capitalizzare la supremazia nel primo tempo, gli emiliani per non aver sfondato nella ripresa e soprattutto nel finale quando i padroni di casa erano stanchissimi e con Magnani e Dawidowicz a mezzo servizio. La strada intrapResa da Baroni e Motta è quella giusta, ma ci vuole un po' più di cinismo nelle conclusioni.

Nell'Hellas rientra Hien dopo la squalifica. A centrocampo Folorunsho fa il mediano al fianco di Hongla, mentre Doig vince il ballottaggio con Lazovic. Bonazzoli unica punta. Thiago Motta sceglie De Silvestri come terzino destro, mentre fa il suo debutto in rossoblù Freuler. Solo panchina per Posch e Orsolini. L'Hellas parte meglio, aggredisce di più nella metà campo avversaria e dal punto di vista della manovra si fa preferire a un Bologna che punta più sulle individualità. La prima occasione pericolosa al 14', quando una svirgolata di Freuler serve inavvertitamente Bonazzoli, conclusione a botta sicura respinta da Aebischer che si immola. La reazione degli emiliani al 22' è nei piedi di Ndoyer, che conclude l'azione personale con un destro che Montipò alza sopra la traversa. Al 29' i padroni di casa trovano anche il gol, ma l'urlo di gioia dei tifosi dura pochi secondi: grande parata di Skorupski sul colpo di testa di Folorunsho, poi Hien infila ma la rete viene annullata per un fuorigioco di Bonazzoli che disturba il portiere polacco. La prima frazione si chiude con l'occasione più nitida per il Bologna, un destro di Karlsson sul quale Montipò vola e si salva in angolo. Da segnalare anche l'infortunio alla caviglia di Doig dopo uno scontro fortuito con De Silvestri e sostituito al 36' da Lazovic che fa il suo esordio stagionale.

Mentre il Verona si è fatto preferire nel primo tempo, la ripresa è di marca Bologna. Gli uomini di Motta gestiscono meglio il possesso palla, anche grazie al pressing avversario che con il passare dei minuti scende sempre più di intensità. Mentre Skorupski non corre pericoli, Montipò è chiamato in causa ancora da Karlsson (rasoterra sul primo palo deviato in angolo) e da Ndoye nel finale (tiro centrale). La spinta dei padroni di casa si affievolisce anche a causa degli infortuni (si fa male pure Folorunsho), con due terzi della difesa (Magnani e Dawidowicz) che rimangono in campo solo perché Baroni aveva finito i cambi. L'ultima occasione capita all'85' sulla testa di Fabbian (non la specialità della casa) che non trova la porta.

LE PAGELLE

Montipò 7 - La sua serata comincia al 22', quando alza sopra la traversa il tiro di Ndoye. Ordinaria amministrazione rispetto al miracolo su Karlsson alla fine del primo tempo e alla grande parata sempre sullo svedese nella ripresa.

Hien 7 - Autentico baluardo difensivo, vince quasi tutti i duelli con Zirkzee e guida la retroguardia con grande maestria, a parte una sbavatura nel finale. Dalle sue parti non si passa mai. Segna anche, ma il compagno Bonazzoli era in fuorigioco.

Bonazzoli 5 - Al posto sbagliato nel momento sbagliato in occasione del gol annullato a Hien, ma oltre alla sfortuna ci mette del suo, non riuscendo mai a essere veramente pericoloso e utile per la squadra.

Karlsson 7 - Ottima prova dell'attaccante ex AZ Alkmaar, il più pericoloso dei suoi con due conclusioni di destro che costringono Montipò a due grandi interventi, uno per tempo. Sorprende che dopo un'ora di gioco sia lui a uscire per fare posto a Orsolini.

Skorupski 6,5 - Una sola parata di una difficoltà notevole, quando respinge il colpo di testa di Folorunsho. Poi l'azione prosegue e viene trafitto ma Hien, ma Bonazzoli era in fuorigioco attivo.

Ferguson 5 - Raramente si era visto prima lo scozzese così in difficoltà e fuori dal gioco. Thiago Motta gli chiede di tamponare il portatore di palla dell'Hellas, lui gira a vuoto e combina poco o nulla.

IL TABELLINO

VERONA-BOLOGNA 0-0

Verona (3-4-2-1): Montipò 7; Magnani 6,5, Hien 7, Dawidowicz 6; Faraoni 5,5 (17' st Terracciano 6), Hongla 6, Folorunsho 6 (25' st Serdar 5,5), Doig 6 (36' Lazovic 5,5); Ngonge 6, Duda 6 (25' st Suslov 5,5); Bonazzoli 5 (17' st Djuric 5,5). A disp.: Berardi, Perilli, Amione, Cruz, Saponara, Cabal, Charlys, Coppola, Mboula. All.: Baroni 6

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6,5; De Silvestri 6 (15' st Posch 6), Beukema 6,5, Lucumi 6,5, Kristiansen 6,5 (35' st Calafiori sv); Freuler 5,5 (35' st Moro sv), Aebischer 6; Ndoye 6 (32' st Fabbian sv), Ferguson 5, Karlsson 7 (15' st Orsolini 5,5); Zirkzee 5,5. A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Bonifazi, Corazza, El Azzouzi, Lykogiannis, Van Hooijdonk, Urbanski. All.: Thiago Motta 6

Arbitro: La Penna

Marcatori:

Ammoniti: Dawidowicz (V), Kristiansen (B), Faraoni (V), Posch (B), Serdar (V), Suslov (V)

Espulsi:

Note: Al 49' pt ammonito per proteste l'allenatore del Verona Baroni

LE STATISTICHE

• Il Verona ha conquistato almeno sette punti nelle prime quattro giornate in due delle ultime quattro stagioni di Serie A (2020/21 e 2023/24), una in più rispetto alle precedenti nove annate disputate nel massimo campionato nell’era dei tre punti a vittoria.

• Il Bologna è la squadra contro cui il Verona ha concluso più partite casalinghe in Serie A nel 21° secolo senza trovare il gol (cinque).

• Il Bologna ha inanellato una serie di cinque trasferte consecutive senza sconfitte in Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio e marzo 2012, con Stefano Pioli in panchina.

• Verona e Bologna hanno pareggiato 0-0 in Serie A per la prima volta dal marzo 2014: anche allora la sfida si era giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.

• Il Bologna non ha trovato il gol contro il Verona, mettendo così fine a una serie di 10 gare consecutive di Serie A in cui aveva realizzato almeno una rete contro gli scaligeri.

• Il Verona ha mantenuto la porta inviolata in due delle prime quattro partite in questa Serie A, solo il Torino (tre) e l'Inter (tre) contano più clean sheet nel torneo in corso.

• Il Verona ha mantenuto la porta inviolata in casa in Serie A per la prima volta dallo scorso febbraio (1-0 vs Salernitana).

• Il Bologna ha mantenuto la porta inviolata in trasferta in Serie A per la prima volta dallo scorso aprile (vittoria 2-0 vs Atalanta) – i felsinei, tuttavia, hanno terminato una gara esterna nel massimo campionato senza segnare per la prima volta dallo scorso marzo (sconfitta 0-1 vs Torino).

• Lorenzo De Silvestri ha giocato contro il Verona la sua partita numero 419 in Serie A, eguagliando Morgan De Sanctis al 50° posto tra i giocatori con più presenze nella competizione.

• Il Verona non ha subito gol nel primo tempo in tre delle quattro partite disputate in questa Serie A: solo l'Inter (quattro prime frazioni senza reti incassate) ha fatto meglio nel torneo in corso.