Samp-Verona, Veloso al veleno: "Trattati come giocattoli"

Dopo le prime cinque partite rinviate sabato, nella serata di domenica è arrivata anche l'ufficialità dello slittamento della gara tra Sampdoria e Verona (la seconda in pochi giorni per i gialloblù), in programma a Marassi per lunedì sera. Una decisione che Miguel Veloso, capitano dell'Hellas, decisamente non ha preso bene. Inter, la protesta dei tifosi continua: "Vergogna"









Prosegue la protesta dei tifosi dell'Inter sotto la sede della Lega Serie A a Milano dopo la decisione di rinviare 5 partite di campionato compresa quella dei nerazzurri contro la Juventus, inizialmente prevista a porte chiuse, a causa dell'emergenza coronavirus. Dopo lo striscione apparso nella serata di ieri, questa mattina ne sono stati affissi altri due. "Lega indegni. Vergognatevi" è il primo, con le 'i' scritte utilizzando il logo della Juventus. "Rispetto per il calcio, rispetto per i tifosi", è il testo del secondo striscione affisso all'esterno della sede oggi chiusa. La protesta è inscenata dai tifosi della Curva Nord interista, attiva sui social anche con la pagina Facebook 'L'urlo della Nord'.















Il portoghese si è sfogato attraverso una storia sul suo profilo Instagram, definendo 'vergognosa' la situazione e parlando di mancanza di rispetto: "Una settimana per decidere se scende in campo o meno. La squadra, lo staff, gli addetti ai lavori… Tutti a Genova dalle 17 senza avere notizie certe. Ora tutti sul pullman direzione Verona. Io trovo che tutta questa situazione sia vergognosa e una grandissima mancanza di rispetto per tutte le persone coinvolte. In un momento così delicato ed importante per tutte le famiglie italiane, almeno le autorità potrebbero evitare di dire una il contrario dell’altra e trattare persone e intere società sportive come fossero dei giocattoli".

